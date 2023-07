Camila Cabello zieht auf Instagram blank - und begeistert Fans mit Ankündigung!

Puerto Rico - Was für ein Anblick! Camila Cabello (26) sorgte am gestrigen Dienstag mit einer Urlaubs-Bilderreihe der besonderen Art für die ein oder andere Schnappatmung!

"Ich liebe Dich, Puerto Rico", betitelte die "Havana"-Sängerin ihren Instagram-Beitrag, auf dem sie nicht nur im engen Kleid am Strand entlangspazierte, ein Buch las und wilde Tiere - in diesem Fall einen pinken Frosch - beobachtete.

Dürfen sich Fans von Camila Cabello (26) bald auf neue Musik freuen? © Gladys Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Doch so sehr das ehemalige Mitglied der US-amerikanischen Girlgroup "Fifth Harmony" ihren Urlaub auf der Karibik-Insel auch zu genießen schien - nun geht es für die "My Oh My"-Künstlerin erst einmal wieder an die Arbeit.

Schließlich will Camila ihre Fans nicht nur mit anzüglichen Bildern und Videoclips beglücken, sondern auch mit neuer Musik!

"Jetzt geht es zurück ins Studio, um mein [viertes] Album fertigzustellen", verkündete sie weiterhin voller Begeisterung. Und spätestens mit dieser Ankündigung erreichte sie auch ihre letzten Fans!

Vor einigen Wochen hatte Camila mit einer Knutscherei mit ihrem Ex-Freund Shawn Mendes (24) für Schlagzeilen gesorgt. Kurz darauf bestätigten die beiden ihr Liebescomeback. Leider sollte das junge Glück nicht allzu lang anhalten. Die beiden sind mittlerweile wieder getrennt.