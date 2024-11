Can Kaplan mit neuer Liebe? Dame in diesem Video ist keine Unbekannte

Ist seit der Trennung von Ex Walentina Doronina wieder Single: Nun hat Unternehmer und Reality-Star Can Kaplan (28) offenbar eine neue Freundin. © Screenshot: Instagram/ckkaplan_

In einem kurzen Video, das Can neben eine Bilderstrecke auf Instagram hochlud, ist zu sehen, wie er in die Arme von "Germany Shore" Teilnehmerin Paola Parente (21) fällt und die Hand auf ihre Wange legt.

Dabei sieht es so aus, als ob der Unternehmer ihr einen Kuss geben will. Ob es dazu gekommen ist, ist jedoch unklar, da das Video vorher endet.

Für eine Beziehung spricht aber auch die Tatsache, dass Paola in ihrem Insta-Status ein Reel von einem Besuch bei Cans Seminaren hochlud - beiden hatten sich also in Berlin getroffen und dabei, so scheint es zumindest, nicht nur beruflich Zeit miteinander verbracht.

Can ist seit Sommer wieder Single, nachdem eine geplante Hochzeit mit der selbsternannten Trash-Queen Walentina Doronina gescheitert war.

Ende April wurde bekannt, dass das Paar eine Beziehungspause einlegt, bevor Walentina sich dann im Juni endgültig von Can trennte. Die 24-Jährige warf ihrem Ex-Verlobten anschließend noch vor, in ihre Wohnung eingebrochen zu sein. Beide zogen anschließend öffentlich heftig übereinander her.