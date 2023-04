Capital-Bra-Tour erneut abgesagt: "Ich bin sehr, sehr sauer wegen einer Sache!"

Nun rätseln die Fans: Was ist da bei Capi los? In einem weiteren Clip heizt der ukrainischstämmige Musiker die Spekulationen einige Stunden später zusätzlich an. Dort erklärt Capital Bra, der sich aktuell im Urlaub befindet, weiter Storys hochladen zu wollen, damit "die Leute wenigstens was zu lachen haben". Für ihn sei jedoch "aktuell gar nichts witzig".

Äußert sich selten zu den Gerüchten, die über seine Person kursieren: Rapper Capital Bra. © Alexander Prautzsch/dpa

Brisant ist die geplatzte Tour auch deshalb, weil der Rapper seinen Fans in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Grund zur Sorge gegeben hat. Anfang März hatte sich der Vater zweiter Söhne und einer Tochter nach langer Funkstille in den sozialen Medien zurückgemeldet - als Grund für die Auszeit gab Capi familiäre Probleme an.

Immer wieder machen zudem Gerüchte die Runde, denen zufolge Capital Bra weiter mit Drogenproblemen zu kämpfen hat. So berichtete der Ex-Bushido-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (46) in einem Live-Stream auf TikTok, Capi sei "übertrieben drauf" in seiner Nachbarschaft gesehen worden.

Capital Bra hält sich, was seine persönlichen Probleme angeht, bislang bedeckt. Auch bezüglich der abgesagten Tour müssen die Fans wohl abwarten, ob der Künstler noch weitere Details verrät.