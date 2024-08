Millionärsgattin Carmen Geiss im Star-Portrait

"Roooobert" - mit diesem Ruf bahnte sich die Luxuslady Carmen Geiss den Weg in zahlreiche Herzen. Aber ist sie nur die glamouröse Gattin von Selfmade-Millionär Robert Geiss, oder steckt auch in Carmen Geiss eine bodenständige Unternehmerin mit einem Fable für Teures?

In diesem Star-Portrait erfahrt Ihr viele Details über das glamouröse TV-Sternchen Carmen Geiss, ihrem Vermögen, ihrer beruflichen Laufbahn und ihrem teils sehr traumatisierendem Privatleben.

Aber trotz der glaubwürdig aufgezogenen TV-Show wollen viele Menschen noch mehr über die deutsche Millionärsgattin erfahren. Wie war Carmen Geiss früher? Was ist mit den Eltern von Carmen Geiss und hat sie überhaupt einen Schulabschluss?

In der Reality-Show Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie nimmt die Glamour-Queen ihre Fans mit in ihr Leben - hautnah und authentisch.

Carmen Geiss' Instagram-Profil lässt keine Zweifel offen: Sie und ihre Familie sind reich. Alltägliche Erlebnisse wie Mittagessen auf einer Yacht, Jetsetten rund um den Globus und Dinner in den exklusivsten Hotspots gehören einfach dazu.

Das ehemalige Fitnessmodel Carmen Geiss ist bereits 30 Jahre an der Seite ihres Mannes Robert Geiss. Die beiden heirateten 1994 in Las Vegas. Ein Jahr später verkaufen Robert Geiss und sein Bruder Michael ihr Fitness-Lable "Uncle Sam" und erhielten umgerechnet etwa 71,5 Millionen Euro.

Mit seinem Anteil investierte Robert Geiss in Luxusimmobilien in Monaco und weitete sein Vermögen stetig aus. Carmen war immer an seiner Seite, stärkte ihm den Rücken und unterstützte ihn, wo und wie sie konnte - bis heute sehr erfolgreich.