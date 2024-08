Die Geissens: Ein Familienportrait

Die Geissens leben im puren Luxus: Jetsetten zwischen Monaco und St. Tropez, Shopping der edelsten Labels, Besitztümer wie eine Luxusyacht und einen Fuhrpark der kostspieligsten Autos. Was "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" außerdem ausmacht, wie ihr Alltag, ihr Leben und ihr Vermögen aussehen, erfahrt Ihr hier.

In dem TV-Format Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie begleitet man Robert und Carmen Geiss durch dick und dünn und auch ihre Töchter Davina und Shania Geiss sind stets mit von der Luxus-Partie.

Die medienpräsente Millionärsfamilie gewährt ihren Zuschauern und Fans tiefe Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag - seit inzwischen 13 Jahren.

Und die Antwort lieferte Robert Geiss höchstpersönlich im "OMR Podcast". Man kann also davon ausgehen, dass die Familie Geiss inzwischen die 100 Millionen Euro -Marke geknackt hat (Stand 2024).

Beim Verkauf der Firma erhielten die Brüder 140 Millionen Mark, was umgerechnet etwa 71,5 Millionen Euro sind. Mit dieser beträchtlichen Summe investierte Robert Geiss in Luxusimmobilien und baute sein Vermögen weiter aus.

Denn die Produktionsfirma hinter der Soap gehört niemand geringerem als den Geissens persönlich, Carmen Geiss leitet die Geschäfte. Die Familie soll so rund 60.000 Euro pro Folge einnehmen.

Die Geissens sind für ihren Luxus und ihre Geldausgaben bekannt. Aber was kann man über die Geissens Kinder sagen und wo wohnen die Geissens überall?

Das Familienoberhaupt bildet Robert Geiss. Er ist ein echter Kölner und erhielt 2014 sogar den Deutschen Fernsehpreis für die Soap "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie".

Als erfahrener Geschäftsmann weiß er, wie man Vermögen aufbaut. Aber in ihm steckt auch ein witziger Zeitgenosse mit einem großen Herzen für seine drei Mädels.

Carmen Geiss ist seit 30 Jahren seine Ehefrau und Verbündete. Die einstige Fitnesstrainerin und "Miss Fitness 1982" arbeitete als Model, versuchte sich als Sängerin und überzeugt inzwischen als kompetente Unternehmerin.

Zudem ist sie liebende Mutter zweier Töchter, die inzwischen auch selbstständig erfolgreich sind.

Die Erstgeborene ist Davina Geiss. Sie wurde in Monaco geboren, besuchte die "International School of Monaco" und schloss diese mit dem Abitur ab. Inzwischen kreierte sie ihr eigenes Modelabel "DG by Indigo Limited" und darf sich mit rund 528.000 Followern als Mode-Influencerin bezeichnen.

Ihre Schwester, Shania Geiss, ist ebenfalls in Monaco geboren, besuchte die "International School of Monaco" und machte dort ihr Abitur. Sie arbeitet bereits als Newcomer-Model und möchte in dieser Branche erfolgreich werden. Ihre rund 686.000 Insta-Follower dürften das unterstützen und begrüßen.