TV-Reality Star Robert Geiss im Portrait

Wer ist Robert Geiss & wie wurde er so reich? ▶︎ Erfahre alles rund um ✓ Multimillionär Robert Geiss ✓ sein Vermögen ✓ seine Arbeit ✓ seinen Alltag!

Von Mia Moussa

Der Selfmade-Millionär Robert Geiss und seine Familie genießen das, wovon viele Menschen träumen: opulente Shoppingtouren, Besichtigungen von Luxusimmobilien und einen durch und durch glamourösen Alltag. So sah sein Leben allerdings nicht immer aus, denn er stammt aus einfachen Verhältnissen und bewies mehrfach ein gutes Gespür für beruflichen Erfolg.

Der Unternehmer Robert Geiss besitzt auch eine luxuriöse Yacht. © Instagram: robertgeiss (Screenshot) Seit 2011 ist Robert Geiss mit seiner Ehefrau Carmen Geiss und seinen zwei Töchtern Davina Shakira und Shania Tyra in der RTL-Reality Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen. Neben dem üppigen Vermögen von Robert Geiss ist er durch seinen trockenen Humor und seine flotten Sprüche bekannt. Er schafft den Spagat zwischen luxuriösem Jetset-Leben und einer bodenständigen Persönlichkeit. Aber was steckt hinter dem Selfmade-Millionär? Wie war Robert Geiss früher, wie wurde er so reich und ist Robert Geiss krank? Robert Geiss Robert Geiss sorgt mit illegaler Aktion für Aufsehen - plötzlich kracht es! In "Die Geissens" erlebt man ihn zwar hautnah, aber viele Fragen bleiben dennoch offen. TAG24 hat viele interessante Antworten und Infos über Robert Geiss' Vermögen, seine Arbeit und Privatleben zusammengestellt - vom einfachen Einzelhandelskaufmann zum Multimillionär.

Finanzen und Vermögen

Durch sein Vermögen kann er seiner Familie Yachten, Häuser und ein Jetset-Leben ermöglichen. © Instagram: robertgeiss (Screenshot)

Aus einfachen Verhältnissen stammend, kann sich Robert Geiss inzwischen als Multimillionär bezeichnen. Aber er wurde nicht mit dem "goldenen Löffel im Mund" geboren, sondern hat sich sein Vermögen selbstständig aufgebaut. Wie ihm das gelang und wie reich Robert Geiss tatsächlich ist, ist interessant und verblüffend zugleich.

Warum ist Robert Geiss so reich?

Der Fleiß und Ehrgeiz seiner Eltern inspirierten Robert Geiss für seinen eigenen beruflichen Erfolg. Im Alter von 22 Jahren, gründete Robert Geiss mit seinem Bruder Michael das Unternehmen "Uncle Sam". Unter diesem Label vertrieben sie Sportkleidung für Bodybuilder, Bodybuilderinnen und Fitnessfans. Neun Jahre später, 1995, verkauften die Brüder die Firma für 140 Millionen Mark, was umgerechnet etwa 71,5 Millionen Euro sind. Ein lukratives Startkapital, um seiner Begeisterung für die Immobilienbranche nachzugehen: Der Kauf und Verkauf von Luxusimmobilien in Monaco sorgte anschließend dafür, sein Vermögen weiter aufzubauen. Darüber hinaus trägt seine Medienpräsenz beträchtlich zu seinem Vermögen bei. Die Reality-Show "Die Geissens" soll Robert Geiss circa 60.000 Euro pro Folge einbringen. Hinzu kommen der Betrieb des Luxushotels "Maison Prestige", diverse Werbedeals und Kooperationen sowie Aktiendepots und andere Investitionen.

Wie viel Geld hat Robert Geiss?

Robert Geiss' Vermögen wird auf etwa 100 Millionen Euro geschätzt. Das bestätigte der Reality-Star in einem Podcast. "Das ist die Rente, das ist die Basis, damit ich auch mit 70 Jahren noch ruhig leben kann", erklärte Robert Geiss im "ORM Podcast".

Womit verdient Robert Geiss sein Geld?

Neben seiner Medienpräsenz in der Reality-Soap "Die Geissens", seinem Social Media-Erfolg und einigen Werbedeals kommen noch einige lukrative und breit gestreute Einnahmequellen hinzu. Weitere Einnahmen generiert Robert Geiss, alias "Roberto Geissini" mit seinem Luxushotel "Maison Prestige" in St. Tropez. Unter diesem Namen vertreiben die Geissens außerdem eine Modemarke. Um das Modelabel "Roberto Geissini" entstand ein großer Rechtsstreit - dazu aber später mehr. Auch seine Töchter, Davina Shakira und Shania Tyra Geiss, tragen zum Familienvermögen bei: Rund eine Million Instagram-Follower bringen schließlich eine Menge Geld ein. Robert's eigene und die seiner Gattin Carmen nicht zu vergessen. Carmen Geiss erklärte der "Bild": "Wir haben ein gemeinsames Konto. Egal, wer wie viel verdient, alles geht dort drauf – und auch wieder runter".

Arbeit und TV-Leben

Um seine Modemarke "Roberto Geissini" herrschte reger Streit zwischen Robert Geiss und seinem ehemaligen Geschäftspartner Walter K. © Instagram: robertgeiss (Screenshot)

Robert Geiss wurde nicht als Millionär geboren, lebt aber inzwischen wie Krösus. Was er gelernt hat, wie viele Firmen Robert Geiss besitzt und wie viel der Multimillionär im TV verdient, ist wirklich beeindruckend.

Was hat Robert Geiss gelernt?

Der gebürtige Kölner Robert Geiss beendete die Hauptschule und machte anschließend eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, um in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Robert Geiss' Vater und Mutter verdienten ihr Geld als Kirmes-Ausstatter und belieferten Schausteller mit Kuscheltieren und anderen Produkten.

Wie viele Firmen hat Robert Geiss?

Robert und Carmen Geiss bauten mit den Jahren ein regelrechtes Firmenimperium auf. Über drei Länder verteilt, in Deutschland, Frankreich und Luxemburg, hat Robert Geiss acht Unternehmen. Zwei Firmen betreibt Familie Geiss in Deutschland: die GeissTV GmbH und die Roberto Geissini Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln - Robert Geiss' Heimat.

Randnotiz über Modelabel "Roberto Geissini" "Roberto Geissini" nennt sich auch das Modelabel von Robert Geiss. Hierbei entfachte ein Streit mit Designer Walter K., der unter anderem für die Warenbeschaffung für die 2014 auf Ibiza eröffnete Boutique zuständig war. Die Geissens behaupten, Walter K. hätte Ware für 25.000 Euro bestellt, diese aber nie verkauft. Sie verklagten ihn und fordern, dass er die Summe aus eigener Tasche begleicht. Walter K. klagte ebenfalls, bestreitet die Vorwürfe und sagt, der Kauf erfolgte auf Kommissionsbasis. Er fordert 70.000 Euro für seine Dienstleistungen als Designer und Warenbeschaffer.

Was bringt das TV-Format "Die Geissens" ein?

Die Reality-Show "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ist eine sehr große Einnahmequelle von Robert Geiss. Denn die Familie soll nicht nur eine horrende Gage von circa 60.000 Euro pro Folge erhalten, sondern produziert die Doku-Soap inzwischen selbst. Allein die im Jahr 2024 ausgestrahlte Staffel soll den Geissens etwa 2,3 Millionen Euro im Jahr einbringen.

Alltag, Leben und Privates

Gemeinsames Essen mit Ehefrau Carmen Geiss in einem seiner vielen Häuser. © Instagram: robertgeiss (Screenshot)

In der RTL-Reality-Doku "Die Geissens" erhält man bereits tiefe Einblicke ins Familiengeschehen, aber einige Fragen bleiben für manche noch offen - TAG24 klärt auf.

Wo überall hat Robert Geiss Häuser?

Laut der "Bild" besitzt die Luxusfamilie Geiss vier Anwesen: ein Domizil in Monaco, eine Villa in Südfrankreich, ein Chalet in den französischen Alpen und eine 500 Quadratmeter große Wohnung in Dubai.

Wie lange ist Robert Geiss mit Carmen Geiss verheiratet?

Das deutsche It-Pärchen Robert und Carmen Geiss ist seit 1994 miteinander verheiratet - stolze 30 Jahre leben und arbeiten sie inzwischen Seite an Seite. Das Ja-Wort gaben sich die beiden in Las Vegas.

Wie viele Kinder haben Robert Geiss und Carmen Geiss?

Davina Shakira (2.v.l.) und Shania Tyra (r.) sind die zwei Töchter von Carmen (l.) und Robert Geiss (2.v.r.). © Instagram: robertgeiss (Screenshot)

Robert und Carmen Geiss haben zwei Töchter: Davina und Shania. Während sich Davina Geiss mit ihrer eigene Fashionmarke "DG by Indigo Limited" einen Namen am Modehimmel macht, strebt Shania Geiss eine Karriere als Newcomer-Model an.

Warum hat Robert Geiss immer eine Brille auf?

Ein sehr seltenes Bild: Robert Geiss ohne Brille. Dass er so oft eine Sonnenbrille trägt, hat aber nicht allein mit dem sonnigen Wetter zu tun. Laut eigener Aussage kann er so andere Frauen begutachten, ohne dass es sofort auffällt. "Jetzt trage ich im Alter schon immer Sonnenbrille, damit man nicht sieht, wo ich hingucke. Dann darf man wenigstens noch einen Blick wagen", erklärt der Jetsetter gewohnt locker.

