Carmen Geiss beeindruckt mit imposanten Bildern - und sorgt für "unerwartete Kombi"

Dubai - Carmen Geiss (58) lieferte ihren Instagram-Fans an diesem Wochenende ziemlich beeindruckende Bilder, die sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen hatte. Ihre Anhänger waren angesichts der Aufnahmen begeistert.

Carmen Geiss (58) ist derzeit wieder einmal in Dubai unterwegs. © Instagram/CarmenGeiss

Carmen und Ehemann Robert Geiss (60) lassen es sich derzeit wieder einmal in Dubai gut gehen, wo das Ehepaar am Samstagabend an einer ganz besonderen Feierlichkeit teilnahm.



Wie die Millionärs-Gattin auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt hatte, fanden die Eltern zweier Töchter sich am Abend nämlich am Burj Al Arab (eines der luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt) in der Mega-Metropole ein, um dort zusammen mit zahllosen weiteren Schaulustigen das Chinesische Neujahrsfest 2024 zu feiern, das diesmal im Zeichen des Drachen steht.

In obligatorischer Dubai-Manier hatte man sich zu diesem Anlass etwas ziemlich Extravagantes einfallen lassen - so umkreiste am Abend ein gigantischer, leuchtender Drache, bestehend aus mehr als 1500 Drohnen, das Luxus-Hotel und versetzte die Zuschauer (inklusive Carmen) in helle Begeisterung!

"Eine spektakuläre Drohnenshow für Chinese New Year [...]. Mega!", schrieb Carmen zu einem Video, in dem sie das Spektakel festgehalten hatte. Doch das war noch nicht alles!