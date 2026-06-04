"Geht in den Puff ...": Carmen Geiss stellt "TV total"-Moderator öffentlich bloß

Köln/Saint-Tropez (Frankreich) - " Die Geissens " sind für Sebastian Pufpaff (49) und seine "TV total"-Crew seit Jahren ein beliebtes Läster-Ziel. Jetzt geht Carmen (61) zum Gegenangriff über - und stellt den Moderator öffentlich bloß.

Carmen Geiss (61) steht bereits seit 2011 für die RTLZWEI-Familien-Doku "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" vor der Kamera. © RTLZWEI

In der jüngsten Ausgabe der ProSieben-Show flimmerte erneut ein Ausschnitt aus der RTLZWEI-Doku der Millionärsfamilie über die Mattscheibe. Die Stimmen von Carmen und Robert (62) wurden dabei mit einer anderen Sprachspur unterlegt.

Offenbar hatte es sich die Kult-Blondine am Dienstagabend in der "Villa Geissini" selbst auf dem Sofa gemütlich gemacht, um die Sendung zu sehen. Denn auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie kurz darauf einen abgefilmten Ausschnitt der Szene.

"Wir gehören inzwischen wohl schon fast zur ProSieben-Familie - zumindest gefühlt bei TV total, obwohl wir eigentlich von RTLZWEI kommen", merkt Carmen in der Caption des Clips süffisant an.

Dann wendet sie sich dem Moderator zu: "Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt, und der Künstlername ist einfach geblieben?", lautet die Frage an ihre Community.