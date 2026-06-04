"Geht in den Puff ...": Carmen Geiss stellt "TV total"-Moderator öffentlich bloß
Köln/Saint-Tropez (Frankreich) - "Die Geissens" sind für Sebastian Pufpaff (49) und seine "TV total"-Crew seit Jahren ein beliebtes Läster-Ziel. Jetzt geht Carmen (61) zum Gegenangriff über - und stellt den Moderator öffentlich bloß.
In der jüngsten Ausgabe der ProSieben-Show flimmerte erneut ein Ausschnitt aus der RTLZWEI-Doku der Millionärsfamilie über die Mattscheibe. Die Stimmen von Carmen und Robert (62) wurden dabei mit einer anderen Sprachspur unterlegt.
Offenbar hatte es sich die Kult-Blondine am Dienstagabend in der "Villa Geissini" selbst auf dem Sofa gemütlich gemacht, um die Sendung zu sehen. Denn auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie kurz darauf einen abgefilmten Ausschnitt der Szene.
"Wir gehören inzwischen wohl schon fast zur ProSieben-Familie - zumindest gefühlt bei TV total, obwohl wir eigentlich von RTLZWEI kommen", merkt Carmen in der Caption des Clips süffisant an.
Dann wendet sie sich dem Moderator zu: "Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt, und der Künstlername ist einfach geblieben?", lautet die Frage an ihre Community.
Carmen Geiss macht sich über Namen von Sebastian Pufpaff lustig
Sie und ihre Familie hätten da nämlich so ihre ganz eigene Theorie, wie Carmen weiter verrät. Dann holt sie zum verbalen Gegenschlag aus und ätzt: "Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr klingt das für uns wie: 'Sebastian geht in den Puff … und paff, ist er wieder raus'."
Doch damit nicht genug: Ergänzend schiebt die Zweifach-Mama noch hinterher, dass Pufpaffs Eltern, falls es sich dabei tatsächlich um seinen echten Namen handele, "definitiv Humor bewiesen" hätten.
Was Carmen dabei wohl vergisst, ist, dass die Vergabe des Nachnamens nur bedingt beeinflusst werden kann. Egal, amüsiert ist sie trotzdem. "Wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, verdient einen Kreativpreis", ulkt die 61-Jährige.
Abschließend stimmt die ehemalige "Miss Fitness" (1982) dann aber doch noch ein paar versöhnliche Töne an. "Lieber Sebastian, falls du das liest: Bitte nimm's mit Humor – wir lachen nicht über dich, sondern darüber, dass dein Name einfach zu gut ist, um wahr zu sein!"
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, RTLZWEI