Carmen Geiss teilt Update von der Luxus-Baustelle: Ein Detail bringt Fans zum Lachen!

Multimillionär Robert Geiss (60) und seine Frau Carmen (59) feiern am 30. Oktober ihren 30. Hochzeitstag. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Lange Zeit standen die Kräne und Bagger still auf dem 8000 Quadratmeter großen Anwesen in direkter Nachbarschaft zur "Villa Geissini", dem Zweitwohnsitz der Geissens im Schickimicki-Hotspot Saint-Tropez.

In den Sommermonaten durfte aufgrund der enormen Hitze in Südfrankreich nämlich nicht weitergearbeitet werden, wie die Kult-Blondine in einem früheren Instagram-Beitrag im Juli bereits verlauten ließ.

Jetzt macht das Projekt endlich wieder Fortschritte! "Bald können wir die Bodenplatte gießen, dann sind wir schon mal im Erdgeschoss, dann ist der Keller zu", erklärt die 59-Jährige in ihrem aktuellen Baustellen-Post und ergänzt: "Das wäre schon mal sensationell."

Beim Betrachten des Video-Materials wird inzwischen immer deutlicher, welch gigantöses Domizil dort tatsächlich aus dem Boden gestampft wird. Kaum vorstellbar eigentlich, dass dort wirklich einmal ihre Töchter Davina (21) und Shania (20) leben werden.