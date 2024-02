Carmen Geiss setzt ihren Luxusbody in Szene, doch die Fans rätseln nur über ein Detail!

Ras Al-Khaimah - Was ihre Töchter können, kann Carmen Geiss schon lange. Auf der Dachterrasse eines Luxustempels setzt die 58-Jährige ihren Traumkörper perfekt in Szene. Bei den Fans sorgen die Fotos allerdings für Wirbel!

Für ihr Tagesoutfit ist Carmen in eine hautenge blaue Jeans geschlüpft, die sie mit einer schwarzen Bluse in glänzender Satin-Optik kombiniert. Das Oberteil lässt sich mit der richtigen Knotentechnik auch bauchfrei tragen, wie die "Jetset"-Lady ihren Fans sogleich eindrucksvoll beweist.

Die vier Schnappschüsse zeigen die Kult-Blondine beim Posieren auf der Dachterrasse ihres Hotels in Ras Al-Khaimah mit einer spektakulären Aussicht auf das Meer. Das Emirat liegt etwa 50 Autominuten vom Viertwohnsitz der Geissens in Dubai entfernt.

Die Ehefrau von Multimillionär Robert Geiss (60) war einst ein gefragtes Fitness-Model und steht heute noch gerne vor der Kamera. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

"Du siehst so dünn aus! Ist das Realität?", fragt ein Nutzer in der Kommentarspalte unter dem entsprechenden Beitrag. Mit seinen Zweifeln steht er nicht alleine da. Auch andere glauben, dass an den Aufnahmen "irgendetwas faul" ist.

Einige Fans verweisen diesbezüglich auch auf die vergangene "Die Geissens"-Folge. Darin drehte sich zuletzt alles um den 60. Geburtstag von Göttergatte Robert und der liegt bekanntlich erst knapp zwei Wochen zurück.

In der Serie habe sie "noch nicht so einen schlanken Oberkörper und dürre Beine" gehabt, merkt eine Followerin kritisch an. Steckt hinter dem plötzlichen Gewichtsverlust ein hartes Training oder doch nur ein Bildbearbeitungsprogramm?

Ein Fan bringt es schließlich auf den Punkt: "Es ist ja irgendwie süß, dass du so aussehen willst wie deine Tochter Shania, aber steh' doch einfach zu deinem Körper. Du bist nun mal nicht mehr Anfang 20." Zumindest in der Rücken-Ansicht sieht Carmen der 19-Jährigen tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.