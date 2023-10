Carmen Geiss teilt harmonische Momentaufnahme und löst heftige Fan-Reaktion aus

Monaco - Eigentlich hatte Carmen Geiss (58) nur vor, ihre Fans an einem entspannten und schönen Abend mit Freunden teilhaben zu lassen. Mit der krassen Reaktion einiger User dürfte die Ur-Kölnerin dagegen nicht gerechnet haben.

Unter anderem mit diesem Foto (l.) wollte Carmen Geiss ihre Fans an ihrem "Dinner by friends" teilhaben lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss

Und das nur wegen eines Selfies, das die 58-Jährige auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hatte.

Nicht gerade wenige Anhänger des "Kölschen Mädchens" stören sich dabei an der optischen Erscheinung der zweifachen Mama.

"Zu unnatürlich, warum? Für wen belügt man sein Spiegelbild? Jeder kennt das Alter. Warum so ein Schwindel? Schade, dass man nicht so ehrlich sein kann - aber in der Branche wohl üblich", hetzte eine Followerin und öffnete damit die unrühmliche Büchse der Pandora.

Denn auch andere Fans sprangen der Unbekannten zur Seite und schossen sich auf die mutmaßlich künstliche Ausstrahlung der Ehefrau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (59) ein.