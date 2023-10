"Die Geissens" feiern protziges TV-Comeback, aber völlig anders als bisher gewohnt

Unter anderem zeigt die TV-Familie weltexklusiv, was sich hinter einer gigantischen Tresortür in einem Château in Cannes befindet.

Unter anderem zeigt die TV-Familie weltexklusiv, was sich hinter einer gigantischen Tresortür in einem Château in Cannes befindet. © RTLZWEI

An der US-Ostküste zeigen "Die Geissens" in den Hamptons das Nachbarhaus von Beyoncé (42) und Jennifer Lopez (54), wo Kameras eigentlich strengstens verboten sind, sowie ein in 250 Meter Höhe gelegenes Penthouse in New York City. Genau das richtige für Akrophobiker Robert.

Neben teuren Anwesen sollen in den zwei neuen Episoden auch Yachten zu sehen sein, bei denen ein Quadratmeter Boden gerne mit 10.000 Euro zu Buche schlägt.

Der Unternehmer sieht's gelassen und erklärt: "Wenn ein Boot 500 Millionen kostet, macht ein Waschbecken für 12.000 Euro auch nichts aus." Wo er recht hat …

Seit mehr als zehn Jahren geben "Die Geissens" im TV bereits einen Einblick in ihren dekadenten Lifestyle zwischen Privatjet, Beachclub und den exklusivsten Flecken dieser Erde.

Im Januar dieses Jahres feierte die 21. Staffel des Dauerbrenners seine Premiere. Die nächste steht bereits in den Startlöchern. Mit "We Love Monaco" haben Davina und Shania inzwischen sogar ihr eigenes Spin-off-Format. 16 Folgen wurden bislang ausgestrahlt.