Streit zwischen Carmen Geiss und Davina eskaliert - Millionärstochter will zuschlagen!

Carmen Geiss (58) und ihre älteste Tochter Davina (20) bekommen sich in der aktuellen Folge von "Die Geissens" heftig in die Haare. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Die Kreditkarten zum Glühen zu bringen, zählt zweifelsohne zu den liebsten Hobbys von Modemacher Robert Geiss (60) und seiner Familie. Und wo kann in Dubai am schnellsten das Geld verprasst werden? Auf dem Basar!

Doch für seine älteste Tochter wird der Shopping-Ausflug schnell zum Desaster. Zu eng, zu laut und Verkäufer, die anscheinend vor gar nichts zurückschrecken, um ihre Waren zu verkaufen, sind definitiv zu viel für Davinas entspanntes Gemüt.

Inmitten des Trubels bekommt die 20-Jährige plötzlich eine Panikattacke. Für einen kurzen Augenblick verschwimmt dabei eben auch schon mal die Wahrnehmung von Freund und Feind. Das bekommt vor allem Carmen zu spüren.

"Was musst du jetzt noch holen? GO!", pflaumt die gebürtige Monegassin ihre Mama harsch von der Seite an. Dass Davina sie dabei auch noch festhält, grenzt für Roberts Ehefrau geradezu an Majestätsbeleidigung.

"Pack mich nicht an. Ich glaube, ich spinne. Fräulein! Dann gibt es aber ein paar auf die Ohren, ne?", schnauzt Carmen ihre Erstgeborene an, nur um sich danach wieder von ihr herumkommandieren zu lassen.