In der Wüste: Carmen Geiss planscht im schwarzen Badeanzug, Tochter Davina reagiert sofort

Carmen Geiss (58) rekelt sich vor den sandigen Weiten Dubais. © Montage: Instagram/Carmen Geiss

Carmen und ihr Göttergatte "Rooobääärt" (59) haben ihrer Residenz in Monaco bereits vor wenigen Wochen den Rücken gekehrt, um in wärmeren Gefilden zu überwintern.

Sogar seine Yacht, die "Indigo Star", hat das Millionärsehepaar in die Wüstenmetropole am Persischen Golf überführen lassen. Was fehlt da überhaupt noch zur allgemeinen Glückseligkeit?

Nichts, wie Carmens jüngster Instagram-Beitrag vermuten lässt.

So strahlt das 58-jährige Ex-Bademoden-Model bis über beide Ohren in die Kamera, während sie sich im schwarzen Einteiler am Rande eines Swimmingpools gekonnt in Pose schmeißt.

"Es ist so schön, in der Wüste zu sein und dann den Gazellen zuzuschauen. Einfach paradiesisch", schreibt Carmen zu den Schnappschüssen. Demnach konnte sie in ihrer Badestätte nicht nur wunderbar entspannen, sondern auch den Ausblick auf so manches frei laufende Wildtier genießen.

Eine Szenerie, die auch bei ihrer Luxus-verwöhnten Tochter Davina mächtig Eindruck hinterließ. Immerhin meldete sich die 20-Jährige nicht nur mit einem, sondern mit gleich drei Kommentaren unter dem Posting ihrer Mutter zu Wort.