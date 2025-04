Kritik an Schönheits-OP: Jetzt wehrt sich Carmen Geiss gegen ihre Hater

Ihre Töchter Davina (21) und Shania (20) stehen hinter der 59-Jährigen. © RTLZWEI

"Natürlich gibt es immer irgendwelche Idioten, die im Netz rumschwirren, die sagen: 'Mein Gott, das kann ja nichts werden' oder 'Guck dir die Alte doch mal an, die soll doch mal in den Spiegel gucken'", so die 59-Jährige in dem Interview weiter.

Während der Eingriff bei vielen Fans auf Unverständnis stößt, erhält sie von ihren Liebsten bedingungslose Unterstützung.

"Ich find's gut, dass Mama das gemacht hat, weil wenn man irgendwas hat, […] was man nicht mag, finde ich sollte man das machen. […] Man lebt ja nur einmal", betont ihre älteste Tochter Davina.

Ihre jüngere Schwester hingegen findet, dass Carmen gar nichts an sich hätte verändern müssen. "Ich mag meine Mama genau wie sie ist. Und ich find', sie ist die hübscheste Mama der Welt", so die 20-Jährige.

Alles rund um das Facelifting von Carmen gibt es in der Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", die am 14. April, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI und ab dem 7. April im Stream auf RTL+ ausgestrahlt wird.