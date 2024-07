Nach Coming-out: Carmen Geiss packt über Ralf Schumacher und seinen Lover aus!

Saint-Tropez (Frankreich) - Vor wenigen Tagen hat Ralf Schumacher (49) via Instagram sein offizielles Coming-out gefeiert . Jetzt hat Carmen Geiss (59) weitere Details aus der homosexuellen Beziehung des Ex-Formel-1-Piloten ausgepackt!

Carmen Geiss (59) feierte gemeinsam mit Ralf Schumacher (49) und dessen Partner Étienne bereits die ein oder andere wilde Party. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Wie jüngst bekannt wurde, gehen der jüngere Bruder von Rennsport-Legende Michael Schumacher (55) und sein Partner Étienne bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben.

Am vergangenen Sonntag wagte Ralf den mutigen Schritt und machte seine neue Liebe publik. Seitdem häufen sich die Pärchen-Fotos aus seinem Kanal. Der 49-Jährige wirkt befreit und glücklich. Carmen zählte zu den ersten Gratulanten.

Über die Beziehung im Bilde ist die "Jetset"-Interpretin schon lange. Seit über 25 Jahren sind sie und ihr Göttergatte Robert Geiss (60) mit Schumi II eng befreundet, teilen viele gemeinsame Erinnerungen - auch mit Étienne.

Gegenüber "Bild" plauderte die Kult-Blondine jetzt unter anderem aus, wo sich die beiden das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Carmen berichtet: "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Étienne lebt in Nizza."

Was sich zunächst nach einer komplizierten Fernbeziehung anhört, sei in Wahrheit aber Harmonie pur. "Die beiden sind ganz oft zusammen", betont die Mutter von Davina (21) und Shania (19) weiter.