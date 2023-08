Nach Explosion ihres 911ers GT3: Carmen Geiss greift Porsche an - "Armutszeugnis!"

Saint-Tropez (Frankreich) - Rund acht Monate nach der verheerenden Porsche-Explosion in ihrer Tiefgarage in Monaco ist der Ärger über die Begleitumstände bei Carmen Geiss (58) noch immer nicht verflogen - im Gegenteil!

Carmen Geiss (58) ist heilfroh, dass es ihrer ältesten Tochter Davina (20) gut geht. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Ihre Tochter Davina (20) war im Januar dieses Jahres nur denkbar knapp dem Feuertod entkommen, als sie sich erst in allerletzter Sekunde aus dem brennenden 911er GT3 ihres Vaters Robert (59) retten konnte.

Die 20-jährige Millionärstochter musste hautnah miterleben, wie das nagelneue Zuffenhausener Fabrikat plötzlich in Flammen aufging und innerhalb weniger Minuten vollständig ausbrannte. Zurück blieb nur noch ein rußgeschwärztes Blechgerippe.

Auf Instagram schoss Mama Carmen wegen des Vorfalls nun erneut einige Giftpfeile in Richtung Porsche. Aufhänger ihres Statements war eine Story von Julian F. M. Stoeckel (36).

Weil ihm ein Audi-Händler in Hannover nach einem Motorschaden an seinem Fahrzeug schnelle Hilfe in Form eines Ersatzwagens zuteilwerden ließ, sprach der ehemalige "Dschungelcamp"-Star dem Haus seinen Dank aus. Er hätte sonst nämlich tatsächlich "mit der Straßenbahn fahren müssen".

Ein toller Service, wie Carmen findet. Ihr Fazit: "Wahrscheinlich wäre es besser, nur noch Audi zu kaufen!" Anschließend spannte die Wahl-Monegassin den Bogen zum Feuer-Drama ihrer ältesten Tochter und griff dabei zu drastischen Worten.