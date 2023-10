Robert Geiss in Gönner-Laune: Carmen trägt jetzt XXL-Klunker am Finger

Dubai – Ein Leben ohne Luxus? Kommt für Carmen Geiss (58) nicht infrage! Die Jetset-Blondine trägt jetzt einen XXL-Klunker am Finger - ein kostspieliges Präsent von ihrem Göttergatten "Rooobääärt" (59).

Carmen Geiss (58) präsentiert ihr neues Schmuckstück in einer Instagram-Story. © Montage: Instagram/Screenshot/Carmen Geiss

Die Geiss-Oberhäupter sind pünktlich zum Temperatur-Sturz in ihren heimischen Gefilden ins sonnenverwöhnte Dubai geflüchtet.

In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag präsentierte sich Carmen in luftiger Sommer-Mode - einer Trägertop-Hosen-Kombi in Hellblau mit weißem Blumenmuster - vor dem Mega-Wolkenkratzer Burj al Arab.

Dabei fielen gleich zwei Veränderungen an dem einstigen Bikini-Model ins Auge. Auf die erste verwies Carmen selbst in ihrem Posting: "Habt ihr euch schon an meine neue Haarlänge gewöhnt?", hakte die 58-Jährige bei ihren Fans nach. "Ich liebe sie."

So war die Kult-Blondine erst kürzlich beim Friseur und hat sich die eigene Haarpracht mithilfe von Extensions um etliche Zentimeter verlängern lassen.

Abgesehen davon trug Carmen jedoch einen weiteren, quasi unübersehbaren Blickfang am Körper: einen Ring mit einem blauen Edelstein im XXL-Format!