Töchter im Fokus: Muttertagsgeschenk für Carmen Geiss sorgt für Kritik
Saint-Tropez (Frankreich) - Davina (22) und Shania Geiss (21) sind bekannt dafür, ihre Eltern auch mal mit einem etwas kostspieligeren Präsent zu überraschen. Zum Muttertag wurde es jetzt hingegen sehr persönlich. Doch im Netz hagelte es Kritik.
Ihren Vater Robert Geiss (62) hatten die beiden Millionärstöchter kürzlich mit einem 500.000 Euro teuren Sportwagen überrascht. Ganz so üppig fiel die Überraschung für dessen Ehefrau Carmen (61) jetzt nicht aus. Die Freude war aber ähnlich groß.
Die ehemalige "Miss Fitness" (1982) erhielt von ihrem Nachwuchs zum Muttertag einen riesigen Blumenstrauß und eine kleine, handgeschriebene Karte, die im Vergleich zu dem ausladenden Bouquet in Optik und Maß eher abschmierte.
Bei Carmen sorgte das Geschenk jedoch für große Emotionen, die sie sofort mit ihren Followern auf Instagram teilen musste. "Es gibt für eine Mutter kaum etwas Schöneres, als zu spüren, dass die eigenen Kinder einen von Herzen lieben", schrieb die Kult-Blondine bewegt.
Heutzutage sei es nämlich "leider keine Selbstverständlichkeit mehr", dass Kinder in dem Alter noch so herzlich zu ihren Müttern seien. "Und wenn man dann noch diese liebevoll geschriebene Karte liest, spürt man einfach, wie viel Liebe darin steckt."
Ärger um Rechtschreibung: Kritik an Davina und Shania Geiss unfair
Doch am Ende war es genau ebenjene Karte, welche die Community des TV-Stars mächtig auf die Palme brachte. Im Kommentarbereich wurden Davina und Shania vor allem für ihre schlechte Rechtschreibung kritisiert.
"Schön, aber die Rechtschreibung ist vielleicht schon länger her …?", echauffierte sich ein Follower. Besonders die fehlende Großschreibung der Nomen fiel auf. Anderen ist das Schriftstück viel zu schlicht: "Ich finde die Karte sehr lieblos. Am Muttertag darf es bunt, Glitzer und Schimmer sein."
Tatsächlich scheint diese Kritik jedoch durchaus unangebracht zu sein. Davina und Shania sind immerhin beide im Fürstentum Monaco geboren und aufgewachsen. Auf ihrer Privatschule wurde nur auf Englisch oder auf Französisch kommuniziert und gelehrt.
Deutsch sprechen die Schwestern nur mit ihren Eltern sowie für die beiden TV-Formate "Die Geissens" und "We Love Monaco". Und wer die Millionäre schon länger verfolgt, der weiß: Carmen mag es durchaus eher elegant und schlicht als schrill und bunt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)