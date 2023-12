Caro Daur glaubt: Deshalb ist sie immer noch Single!

Caro Daur (28) verbringt gerne viel Zeit mit ihren Eltern. Ist da noch Platz für einen Mann an ihrer Seite? © Screenshot/Instagram/carodaur (Bildmontage)

Sie selbst scheint dabei eine klare Vermutung zu haben, wieso es in der Liebe nicht so richtig klappen will. "Es wird nicht möglich sein, meinen Vater zu toppen", erklärte sie jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte.

Und weiter: "Mark my words: Mit 80 werde ich irgendwo mit Katzen sitzen, wahrscheinlich ohne Mann, weil mein Papa einfach zu lieb ist."

Sie habe immer gedacht, dass es ganz normal sei, einen so fürsorglichen Vater zu haben, musste dann aber wohl feststellen: "Das ist es ja nicht."

Die rund 4,4 Millionen Follower der Influencerin wissen, welche große Rolle ihre Eltern in ihrem Leben spielen. Denn Mama und Papa Daur sieht man mindestens genauso häufig in ihren Storys, wie ihre Freunde – zuletzt nahm Caro die beiden sogar mit auf den roten Teppich der Bambi-Verleihung.

Und Caro weiß ganz genau: Vor allem ihr Papa würde alles für sie tun. An einen zukünftigen Mann scheint sie da also ganz ähnliche Anforderungen zu stellen.