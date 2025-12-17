Kinderplanung von Caro Daur: Diese intime Entscheidung hat sie nun getroffen

Hamburg - Ehrliche Worte von Caro Daur (30): Die Mega-Influencerin, die seit der Trennung von Podcaster Tommi Schmitt (36) vor mittlerweile drei Jahren offiziell als Single durchs Leben geht, hat auf Instagram über ein intimes Thema gesprochen.

Mega-Influencerin Caro Daur (30) hat auf Instagram offenbart, dass sie ihre Eizellen einfrieren lässt. © Fotomontage: Instagram/carodaur

Am Mittwoch offenbarte die Hamburgerin ihren 4,6 Millionen Followern, dass sie sich dazu entschieden habe, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Mittlerweile habe sie demnach bereits den zweiten Eingriff hinter sich.

"Ich will ehrlich sein: Die Schmerzen sind momentan echt stark, aber sie sind nur vorübergehend, und ich schaffe das, also alles gut!!!", schrieb die Netflix-Schauspielerin in ihrer Story. Anschließend gestand sie, dass sie über dieses Thema eigentlich gar nicht habe sprechen wollen.

"Als ich Anfang des Jahres meine erste Runde hatte, habe ich auch nichts darüber gesagt. Ich dachte, es sei eine sehr persönliche Erfahrung und wollte nicht, dass es wie eine Show wirkt", verdeutlichte die 30-Jährige.

Nun, da sie bereits zwei Eingriffe hinter sich habe, sei ihr aber bewusst geworden, wie wichtig es sei, doch darüber zu sprechen. "Dieses Thema kann einem echte Freiheit geben, und ehrlich gesagt würde ich es weiterempfehlen", erklärte Caro.

Indem sie ihre eigenen Erfahrungen teile, hoffe sie, anderen helfen zu können. Zudem sei es in ihren Augen wichtig, Gespräche über derartige Themen zu normalisieren, unterstrich die Influencerin.