Umzugs-Gerüchte: Wandert Caro Daur bald hierhin aus?

Hamburg/Sydney - Die Gerüchte um Influencerin Caro Daur (30) brodeln: Erst hieß es, sie und Tennis-Star Alexander Zverev (28) würden sich daten . Nun soll die Bloggerin über einen Umzug nachdenken.

Bei den Australian Open will Caro Daur (30) ihre Freundin und Tennis-Profi Eva Lys (24, nicht im Bild) unterstützen. © Screenshot/Instagram/carodaur

Aktuell ist die 30-Jährige wegen der Australian Open in Melbourne unterwegs, denn die Influencerin ist dort Gast der Emirates Fluggesellschaft.

Bei einem ihrer Termine soll sie laut Informationen von BILD Überlegungen geäußert haben, auszuwandern:

"Ich überlege, nach Australien zu ziehen. Ich bin jetzt mindestens einen Monat hier, und ehrlich gesagt gefällt mir Melbourne wirklich gut."

Auch auf Instagram postet das Model einen Beitrag über Australien und wie gut es ihr dort gefalle, mit den Worten: "heart is full - might need to change my zip code soon lol."

Am Dienstag wird die 30-Jährige wahrscheinlich wieder beim Grand-Slam-Turnier anwesend sein. Dann spielt Eva Lys (24) gegen die Rumänin Sorana Cirstea (35) um den Einzug in die zweite Runde.

Das Model sei in Melbourne vor Ort, weil sie ihre Freundin, Tennisspielerin Lys, begleite. Beide kommen aus Hamburg und würden sich gut kennen.