Carolin Kebekus provoziert Thomas Gottschalk: "Musst du ins Heim gehen?"

Köln - "Top, die Wette gilt!" - Mit einer nicht ganz ernst gemeinten Provokation hatte Comedienne Carolin Kebekus (44) in ihrer gleichnamigen Show in der ARD Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk (74) aufs Korn genommen. Das ging schief. Der 74-Jährige konterte im Anschluss süffisant auf Instagram.

Komikerin Carolin Kebekus (44) zieht besonders beim Thema Frauenrechte häufig über Fehltritte Prominenter her. Ihr jüngstes Opfer: "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (74). © Thomas Banneyer/dpa

In der ersten Ausgabe der neuen Staffel von "Die Carolin Kebekus Show" eröffnete die Kölner Moderatorin eine Stadtwette gegen den einstigen "Wetten, dass..?"-Gastgeber. "Ich wette, dass wir 100 Kölnerinnen finden, die am Samstagabend vor der Flora in Köln stehen und unseren Thommy-Song singen", sagte die Komikerin.

In dem Song zur Melodie von "Thommy" von AnnenMayKantereit hatte Kebekus zuvor "Thommy, ich glaub’, du musst einsehen, du darfst 'ner Frau nicht ans Bein gehen. Einfach nicht hinsehen. Wegschauen, wenn Knie vorbeiziehen", geträllert.

Eine klare Anspielung auf die Aussage von Gottschalk, er habe früher "im TV Frauen rein dienstlich angefasst". Kritik an dieser und weiteren Äußerungen ließ der 74-Jährige zuletzt vehement an sich abprallen.

Am Samstag war der "Wetten, dass..?"-Moderator zur Lesung seines neuen Buches "Ungefiltert", in dem er sich über die heutige Zeit aufregt, in Köln zu Gast. Vor Ort wollte Kebekus mit der fingierten "Stadtwette" ein Zeichen gegen die umstrittenen Meinungen Gottschalks setzen.

Doch der Versuch ging nach hinten los: Einen Tag später postete Gottschalk ein Reel auf Instagram, das eine schmollende Carolin Kebekus unter dem Titel "Wette verloren" zeigt.

Dazu schrieb er: "Da hat sich Carolin wohl leicht verhoben. Das 'Schmählied' hab ich gestern nirgendwo gehört. Der Chor, mir wurde von circa einem knappen Dutzend junger Frauen berichtet, hatte sich wohl an der falschen Stelle aufgebaut. 100 sollten es sein. Sorry, Wette verloren!"