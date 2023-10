Cathy Hummels macht ihren Hatern eine Ansage: "Ganz viele Frauen dabei, die..."

Cathy Hummels (35) lässt sich von den kritischen Stimmen unter ihren Instagram-Posts nicht beeindrucken. © Instagram/Cathy Hummels

Vor allem unter ihrem Zombie-Barbie-Video hagelte es Kritik: "Sorry, aber grauenhaft", "Wie viel Langeweile muss man haben?", "Desperate Content Creator. Jeder Post toppt den vorherigen an Belanglosigkeit" und "Irgendwie verstörend", lauteten einige der Top-Kommentare unter dem Instagram-Post.

Nun wehrt sich die Influencerin. "Ich muss sagen, manchmal denke ich mir einfach nur: 'Wie traurig es unserer Gesellschaft [geht].' Also nicht die ganze Gesellschaft, aber so ein paar Gestalten", sagt Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story.

Die 35-Jährige kann nicht nachvollziehen, warum man unter Fotos oder Videos "so einen Shit" kommentiert.

"Warum macht ihr das? Was bringt euch das? Macht euch das irgendwie glücklicher oder erfüllter?", fragt sich die Moderatorin.