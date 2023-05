Cheyenne Ochsenknecht mit intimen Details zur Geburt: "Gab Komplikationen"

Am Ende ging aber alles gut aus, auch dank des bewährten Teams aus Ärzten und Hebammen, die Cheyenne bei dem Eingriff begleiteten. Und natürlich dank Oma Natascha Ochsenknecht (58), die sich gleich in den Flieger setzte, nachdem sie von dem neuen Geburtstermin erfahren hatte.

Statt geplanten 30 bis 40 Minuten dauerte es laut Cheyenne mehr als 1,5 Stunden, bis Neuankömmling Matteo die ersehnten ersten Schreie ausstoßen konnte. Der Grund: "Die Nabelschnur war aber dreimal um den Hals und um seinen Körper plus durch den ersten Kaiserschnitt war alles noch 'frisch' vernarbt, deshalb umso schwieriger Nino Junior da rauszuholen", so die Blondine.

Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits (28) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

Der kleine Matteo macht seinem Namen - der auf Italienisch "Geschenk Gottes" bedeutet, wie Cheyenne verriet - also von Beginn an alle Ehre. Und bald darf der neue Erdenbürger auch seine große Schwester kennenlernen: "Ich mache das erste Zusammentreffen ganz in Ruhe zu Hause in gewohnter Umgebung. Ich möchte Mavie nicht überfordern", sagte die stolze Mama.

Bleibt als Wermutstropfen, dass zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (31) und seiner Schwester offenbar immer noch Funkstille herrscht.

Auf die Fan-Frage, ob Jimi gratuliert habe, antwortete Cheyenne: "Es gab noch keine von ihm, er hat anscheinend Wichtigeres zu tun, als seiner Schwester zur Geburt zu gratulieren. Aber wir brauchen seine Gratulation und seine Bad Vibes auch nicht."

Wichtiger dürfte der 22-Jährigen ohnehin sein, bald wieder nach Hause zu Mann Nino Sifkovits (28) zu können, um im kleinen Kreis das Familienglück ihrer Viererbande zu genießen.