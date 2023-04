Cheyenne Ochsenknecht verzweifelt über schlaflose Nächte: "Bin fix und fertig"

Berlin - "Todmüde": So beschreibt Cheyenne Ochsenknecht (22) ihre aktuelle Verfassung. Grund für die schlaflosen Nächte ist Töchterchen Mavie (2), die laut der baldigen Zweifach-Mama in eine "neue Phase" eingetreten ist.

Dabei greift die Schwangere in ihrer Verzweiflung tief in die Trickkiste: "Ich habe ihr sogar das erste Mal seit bestimmt einem Jahr die Flasche gegeben."

"Wenn sie krank wäre, okay, wenn sie Bauchweh hätte, okay - dann wüsste man ja, warum", zeigt sich der Reality-Star besorgt. Dann hole sie Mavie ins gemeinsame Ehebett, wo Nino und Cheyenne die Kleine abwechselnd versuchen würden zu beruhigen.

"Mavie hat seit zwei Wochen irgendeine Phase. Ich weiß zum Teufel nicht, was es ist", verriet die 22-Jährige ihren Followern schließlich den Grund für die schlaflosen Nächte. Das Töchterchen würde jede Nacht gegen ein oder zwei Uhr aufwachen und "extrem weinen", erklärte Cheyenne.

Trotzdem zeigte sich die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ihren Fans auf Instagram nun so müde, dass sie kaum die Augen offen halten konnte: "Leute, ich sag’s euch: Ich bin fix und fertig", klagte Cheyenne noch im Schlafanzug ihr Leid. Selbst der Kaffee schien da wenig zu helfen.

Eigentlich war das Model mit Ehemann Nino Sifkovits (27) nach Österreich gezogen, um auf dem gemeinsamen Bauernhof in der Steiermark etwas Ruhe fernab vom Großstadt-Trubel zu finden. Und eigentlich läuft es für das Promi-Paar auch richtig gut: Im Sommer vergangenen Jahres feierten Cheyenne und Nino ihre Traumhochzeit , Baby Nummer zwei ist im Anmarsch.

Manche sprechen von den deutschen Kardashians: In der Dokusoap "Diese Ochsenknechts" vermarktet die Familie Ochsenknecht erfolgreich das eigene Leben. © Clara Margais/dpa

Vor allem die Unwissenheit lässt die gebürtige Münchnerin verzweifeln: "Ich weiß nicht, was es ist. Ich google sogar schon, weil ich nicht weiß, was es ist", so Cheyenne.

Ob es die Backenzähne sind oder vielleicht ein Wachstumsschub - die Ochsenknecht-Tochter kann sich einfach nicht erklären, warum Mavie nachts kein Auge zu bekommt. Nun soll der Kinderarzt weiterhelfen.

Schließlich könnte die werdende Mama den Schlaf aktuell doppelt gut gebrauchen: Bis zur Geburt ihres zweiten Kindes soll es nicht mehr lange dauern. Einige Fans hatten gemutmaßt, das Baby könne schon auf der Welt sein. Doch: "Ich bin immer noch schwanger. Aber nicht mehr lange", sagte Cheyenne lachend.

Auf die bevorstehende Geburt ihres Sohnes freut sich die Influencerin schon. "Dann kann ich endlich wieder richtig liegen", erklärte sie mit einem Augenzwinkern.

Aktuell stehen Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Sifkovits für ihre Doku-Soap "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" vor der Kamera. Das Spin-Off der "Diese Ochsenknechts"-Doku soll noch 2023 auf Sky zu sehen sein.