Verletzungs-Pech bei Cheyenne Ochsenknecht: Ihr Mann Nino hatte einen Bandscheibenvorfall

Bei einem Bandscheibenvorfall reißt der Knorpel der Bandscheibe, wodurch deren Kern in den Wirbelkanal austritt und auf Nerven des Rückenmarks drücken kann - die Folge sind teils unerträgliche Schmerzen. Aua!

In einem Q&A auf Instagram antwortete das Model auf die Frage, wie es ihm gerade gehe: "Eigentlich ganz gut, nur dass Nino leider schwer verletzt ist und einen starken Bandscheibenvorfall hat ..."

Das Landleben auf dem Chianinahof in der Steiermark mag idyllisch sein, bringt aber auch eine Menge Arbeit mit sich. Auch die beiden Kinder - Töchterchen Mavie (2) kam 2021 zur Welt, Söhnchen Matteo im Mai dieses Jahres - sorgen für ordentlich Trubel im Hause Ochsenknecht/Sifkovits.

In ihrer jüngsten Story auf Instagram berichtete Cheyenne Ochsenknecht über ihre aktuellen Alltagsprobleme.

Doch einen Haken hat die neue Rollenverteilung: "Blöd nur, dass er nicht mal Matteo haben kann, da er so starke Schmerzen hat. Und Matteo wiegt nicht mal sechs Kilogramm ..."

Wenn Nino Matteo die Flasche geben wolle, müsse sie selbst ihrem Partner den Säugling zuerst auf den Arm geben, fuhr die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) und Uwe Ochsenknecht (67) fort. Sie sei daher für jeden Schmerzmittel-Tipp dankbar.

Im Endeffekt läuft es laut Cheyenne also doch darauf hinaus, dass die Zweifach-Mama den Laden am Laufen hält, während Ehemann Nino sich auskuriert. An seiner Genesung arbeite der 27-Jährige aber fleißig mit, verriet die Blondine: "Er war schon im MRT und macht fleißig seine Übungen und geht zur Reha-Therapie."

Ein Glück, dass Cheyenne Ochsenknecht die Arbeit auf dem Hof und mit den Tieren gerne macht. Erst kürzlich setzte sie ihrer Liebe zu Kühen mit einem entsprechenden Tattoo-Motiv ein Denkmal.