Seitensprung-Drama um Eva und Serkan spitzt sich zu: Jetzt haut Chris Broy richtig auf den Putz

Denn: Serkan soll nach der gemeinsamen Nacht mit Chris' Ex auf direktem Wege bei ihm vorbeigeschaut, sogar in seinem Bett gepennt haben.

Haufenweise schmutzig gewaschene Wäsche später legt auch Chris Broy so richtig los: Im Interview mit RTL ringt der Realitystar um Fassung, will von Eva und Serkan zu Lebzeiten kein Sterbenswörtchen mehr hören.

Anders als beim "Promiboxen" vor fünf Jahren ist Serkan Yavuz durch die pikanten Sex-Gerüchte einer der ganz großen Verlierer. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Zu viel für den 35-Jährigen, der aktuell sein eigenes Liebes-Aus mit Bella (21) verkraften muss.

"Ich weiß nicht, in welcher Welt wir leben, in der man unbedingt dem Ex-Partner zum Geburtstag gratuliert. Und wir sind ja auch nicht gut auseinandergegangen", fasst Chris nüchtern zusammen.

Über Monate hinweg hatte Eva auf Instagram den Moralapostel gespielt, ihren Ex als schlechten Vater, der sich nie meldet, diffamiert. Offenbar war wohl sie es, die über lange Zeit hinweg keine weiße Weste vorzuweisen hatte.

Ex-Kumpel Serkan dagegen hat in den Augen des Frauenschwarms ein für alle Mal verschissen. "Ob da überhaupt eine Freundschaft war, weiß ich nicht mal. Wenn ich das jetzt höre, was er gemacht hat. Also ich glaube nur dann von meiner Seite aus, von seiner nicht so."