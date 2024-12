"Let's Dance"-Tänzerin über das Mama-Dasein: "Ich liebe die Zeit mit der Maus, aber ..."

Thun (Schweiz) - Christina Hänni stößt in ihrem Alltag mit einem Säugling im Haus – trotz ganz viel Liebe - nicht selten an ihre Grenzen .

Christina Hänni (34) ist in diesem Jahr zum ersten Mal Mama geworden. Vater des Mädchens ist ihr Ehemann Luca (30). © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Im Juni erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Seitdem weht bei Familie Hänni ein anderer Wind. Auf Instagram und in ihrem Podcast berichten die Tänzerin und ihr Mann Luca (30) schonungslos ehrlich, wie sich ihr Leben - und auch ihre Beziehung - seitdem verändert hat.

Für Me-Time oder gar Zeit zu zweit war in den ersten sechs Monaten nach der Geburt so gut wie kein Platz mehr. Frischgebackene Eltern werden die Situation sicherlich kennen. Nun gibt es offenbar ein Licht am Horizont - zumindest für Christina.

Auf Instagram erklärte die gebürtige Russin jetzt gegenüber ihren rund 382.000 Followern: "Ich hab langsam Momente außerhalb der Mommy Bubble und lerne diese auch endlich genießen zu können."

Wie die Beauty weiterschreibt, verfasste sie die Zeilen zu einem Zeitpunkt, als Luca die Kleine erstmalig ganz alleine ins Bett gebracht hat. Christina machte es sich derweil "mit Tee, Himbeeren, Stracciatella-Joghurt und 'Gossip Girl' auf dem Sofa bequem".