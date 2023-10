Claudia Obert und Max Suhr: Hatten sie Sex im Sommerhaus?

Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) sorgten im "Sommerhaus der Stars" für eindeutige Szenen. © RTL (Bildmontage)

"Das war ein Befreiungsschlag", sagte die "Luxusclever"-Lady im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" über ihren Exit. "Wir waren lange genug drin", war sich auch Max sofort sicher.

Dem Publikum bleiben sie wohl auch vor allem mit ihrem Einzug in Folge 1 in Erinnerung: Denn kaum nach ihrer Ankunft fielen Max und Claudia auch schon übereinander her und inszenierten sich mal drinnen auf einem Sofa, mal draußen auf einer Bank mit gespreizten Beinen und eindeutigen Bewegungen beim Trockensex.

Damit schossen sie sich bei den zeitgleich ankommenden "Are You The One"-Realitystars Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) schon gleich ins Aus: "Eine absolute Frechheit. Das ist eine Sache von Respekt", echauffierte sich Maurice, der ungewollt in die Peepshow der Hamburger hineingeplatzt war.

Doch in dem aktuellen RTL-Podcast verrieten Claudia und Max jetzt, dass es in ihrer "Sommerhaus"-Woche wohl nicht nur beim Trockensex geblieben ist ...