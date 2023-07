"Sommerhaus der Stars"-Fluch: Sind Claudia Obert und Max Suhr noch ein Paar?

Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) beim gemeinsamen Lunch in Hamburg. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever (Bildmontage)

Bereits im Mai fanden die Dreharbeiten zu der RTL-Reality-Show statt, bei der Paare um ein Preisgeld von satten 50.000 Euro kämpfen.

Für ZuschauerInnen ist dabei aber vor allem interessant, wie die KandidatInnen in brenzligen Situationen miteinander umgehen. Nicht selten kommt es da auch mal zum großen Krach vor laufenden Kameras.

Und nicht nur das: Schon so manches Promipaar verkündete kurz nach Ausstrahlung der Show sogar seine Trennung - unter Fans ist deshalb bereits vom "Sommerhaus-Fluch" die Rede.

Ereilt wurden in der vergangenen Staffel etwa das "Bauer sucht Frau"-Pärchen Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27). Und zuletzt gab es erneut Krisengerüchte um Mike Cees-Monballijn (34) und Michelle Monballijn (43), die nach einer ersten Trennung nach dem "Sommerhaus der Stars" nun erneut in einer Ehe-Krise stecken sollen.

Wie sich Claudia Obert und ihr Max in der Show geschlagen haben - dazu gibt es bereits so einige Gerüchte: So soll die Luxus-Lady auf einem anschließenden Event bereits verraten haben, dass sie und Max nur kurz in der Show zu sehen sein werden.

Genaueres werden Fans dann schon bald erfahren: Zwar steht ein Startdatum für das "Sommerhaus der Stars" aktuell noch nicht fest. Doch RTL kündigte bereits an, dass es wieder im Spätsommer so weit sein soll.

Claudia und Max feierten derweil ihren ersten Jahrestag, begleitet von der RTL-Show "Wo die Liebe hinfällt". Doch ist die Verliebtheit, die im TV zu sehen ist, auch im wahren Leben noch aktuell?