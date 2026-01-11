Cora Schumacher frisch verliebt? Dieser Mann soll ihr neuer Freund sein

Düsseldorf - Mit diesen überraschenden Neuigkeiten um Cora Schumacher (48) haben wohl die Wenigsten gerechnet. Verrät die Ex-Frau von TV-Experte Ralf (50) hier etwa ihre neue Liebe?

Dieser US-Amerikaner scheint das Herz von Cora Schumacher erobert zu haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Mit gezielten Worten und einer indirekten Liebeserklärung hat sich die angebliche Affäre von Oliver Pocher (47) plötzlich am Wochenende auf Instagram gemeldet.

Dabei fällt auf: Cora strahlt mit einem bis dato fremden Mann eng umschlungen um die Wette, haut dazu herzergreifend in die Tasten.

"Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten", heißt es.

Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich offenbar um den US-Amerikaner Steven Bo Bekendam aus Texas. Erst vor rund einer Woche hatte sich Cora auf den Weg über den großen Teich gemacht und seitdem immer mal wieder mit Urlaubs-Schnappschüssen gemeldet.