Reagiert Cora Schumacher mit diesem vielsagenden Foto auf Ralfs Coming-Out?

Brisant: Cora trägt einen Brautschleier - das Bild stammt also womöglich von ihrer eigenen Hochzeit mit Ex- Formel-1 -Fahrer Ralf im Oktober 2001 - und erscheint exakt zwei Wochen nach seinem öffentlichen Coming-Out.

Im RTL-Dschungel hat Cora auch einige Worte über ihre Ehe mit Ralf verloren. © RTL

Was die 47-Jährige mit dem Foto genau sagen will, bleibt zunächst zwar offen. Allerdings hatte sie noch am Lagerfeuer im RTL-Dschungel betont, sie hätte Ralf aus Liebe geheiratet. Gleichzeitig war sie sich nicht sicher, ob er sie damals aus demselben Grund zur Frau genommen hatte.

Mehr sagte Cora im Dschungel nicht zu ihrer gescheiterten Ehe - auch, weil sie nach eigener Aussage eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste.

Angesichts des nun geteilten Fotos ist es also kein Wunder, dass sich die Fans in der Kommentarspalte mit Spekulationen beinahe überschlagen. So vermuten viele, dass die Ehe zwischen Cora und Ralf, die noch bis ins Jahr 2015 hielt, nur zum Schein geschlossen worden sei und von Anfang an eine Lüge war.

Ob das stimmt? Darauf können nur die beiden ehemaligen Lebensgefährten eine Antwort geben.