"Ich habe euch enttäuscht": Cora Schumacher rechnet mit sich selbst ab

Leider habe ihr die Gesundheit doch einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie sei unendlich traurig darüber, dass sie sich nicht habe beweisen können. "Ich habe versagt! Das fühlt sich nicht gut an. Ich habe euch enttäuscht und am meisten mich selbst!"

Dort ist sie in einem kurzen Videoclip zu sehen. Darin sitzt sie auf der Rückbank eines Autos und fährt winkend davon. "Während sich die Stars, die nun rauskommen, über ein gewohntes Leben mit Dusche, essen und Bett freuen, würde ich fast alles dafür geben wieder zurück ins Camp zu können", so Cora weiter.

Dr. Bob (73) war sich ziemlich sicher, dass die Ex-Rennfahrerin gesund sei. © Marius Becker/dpa

"Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt", sagte sie sichtlich erschüttert nach ihrem Ausstieg am Dschungeltelefon.

Für Dr. Bob (73), der Cora mit seinem Team bis zu zweimal täglich untersucht hatte, habe es "keinen medizinischen Grund" für den freiwilligen Auszug gegeben.

Anschließend teilte die 47-Jährige jedoch einen ominösen Arztbrief, mit dem sie beweisen wollte, dass sie wirklich krank war.

"Es gibt keine Strategien, Pläne oder sonst irgendetwas. Ich bin einfach in die Knie gegangen", erklärt sie unter ihrem Post weiter und ergänzt: "Ich bin zwar glücklich darüber, dass es mir wieder besser geht, aber unglücklich versagt zu haben, nicht gut genug für etwas zu sein."

Harte Worte, die Cora gegen sich selbst richtet. Man darf gespannt sein, wie das frühere Erotikmodel in Zukunft mit ihrem Scheitern im australischen Busch umgeht.