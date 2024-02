Nach frühem Dschungelcamp-Aus: Das fordert Cora Schumacher jetzt von RTL

Australien - Es hat nur drei Tage gedauert, da machte Cora Schumacher (47) schon wieder die Biege aus dem " Dschungelcamp ". Aus gesundheitlichen Gründen stieg die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf (48) aus. Jetzt hat sie aber eine Forderung an RTL gestellt.

Cora Schumachers Traum von der Dschungel-Krone hatte sich schnell in Tränen aufgelöst. © RTL

Denn nachdem Cora in den wenigen Tagen, die sie im australischen Busch verbracht hatte, für eine Menge Schlagzeilen gesorgt hatte, sprach sie den entscheidenden Satz und brach ab! Doch diesen Schritt bereut die 47-Jährige jetzt.

"Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte", sagt die Blondine in einem Interview gegenüber BILD.

Dabei habe sie große Pläne gehabt, sei mit Ehrgeiz ins Camp gegangen und wollte sich jeder Prüfung stellen. "Ich hatte Bock auf die Prüfungen", erklärt sie weiter.

Doch daraus wurde nichts. Ganz im Gegenteil: Nach drei Tagen war ihr Aufenthalt in der Unterhaltungsshow beendet. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe viel geweint, weil ich das Gefühl habe, versagt zu haben", gibt sie zu.

Aufgrund ihres frühen Endes stellt sie jedoch jetzt eine Forderung an den Kölner Sender. Denn Cora will noch mal in den Dschungel und hofft auf eine zweite Chance!