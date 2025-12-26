Kiez-Legende trauert um verstorbenes Familienmitglied: "Der Verlust schmerzt"
Hamburg - Daniel Schmidt (40), Chef der härtesten Kneipe Deutschlands, steht seit 25 Jahren hinter dem Tresen im Elbschlosskeller auf St. Pauli. Doch die Kiez-Größe kann auch sanft - und schlägt zu Weihnachten emotionalere Töne an.
"danielkellerkind" wie er sich auf Instagram nennt, trauert an den Feiertagen nämlich um ein verlorenes Familienmitglied: seine Hündin Maja.
"Heute vor genau einem Jahr und 13 Tagen ist unsere bezaubernde Alpha-Hündin von uns gegangen", schreibt der 40-Jährige in seiner Story. Weshalb der Vierbeiner starb, ist nicht bekannt.
Bereits im Juli 2025 saß die Trauer um die Hündin noch immer tief. "Der Verlust, unser Alpha Hündin schmerzt einfach noch so sehr, dass es kaum in Worte zu fassen ist und wie heißt es so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte", so Schmidt damals, als er einige Schnappschüsse seiner Hündin teilte.
Er sprach von einer intelligenten, stolzen und wunderschönen Hündin. "Unvergessen und auf ewig im Herzen." Neben all der Trauer möchte Schmidt seinen Fans auch noch eine wichtige Botschaft mitgeben.
Kiez-Legende Daniel Schmidt besitzt noch zwei weitere Hunde
"Genießt jeden Augenblick mit euren Liebsten. Sie kommen nicht wieder", ergänzt der 40-Jährige an Heiligabend weiter.
Doch Maja war nicht der einzige Vierbeiner im Besitz des Barkeepers. Da wären nämlich noch die Jack Russell-Mischlinge Toffy und Batsy, die nun ohne die Alpha Hündin im Hause Schmidt leben.
"Gestern war ich das erste Mal seit Majas Tod zusammen mit Toffy und Batsy im Naturschutzgebiet. Die knappe Stunde hat uns drei richtig gutgetan und das obwohl so vieles an meine verstorbene Alpha Hündin, Toffys Soulmade und Batsys Vorbild erinnert", schrieb die Kiez-Größe im August 2025 zu einem Bild von Toffy und Batsy.
"Wie heißt es so schön: 'Auch wenn jemand Geliebtes geht, die Liebe bleibt'", so der 40-Jährige damals optimistisch.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa