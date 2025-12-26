Kiez-Legende trauert um verstorbenes Familienmitglied: "Der Verlust schmerzt"

Hamburg - Daniel Schmidt (40), Chef der härtesten Kneipe Deutschlands , steht seit 25 Jahren hinter dem Tresen im Elbschlosskeller auf St. Pauli . Doch die Kiez-Größe kann auch sanft - und schlägt zu Weihnachten emotionalere Töne an.

Daniel Schmidt (40), Betreiber des Elbschlosskellers auf St. Pauli, trauert noch immer um seine verstorbene Hündin Maja. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

"danielkellerkind" wie er sich auf Instagram nennt, trauert an den Feiertagen nämlich um ein verlorenes Familienmitglied: seine Hündin Maja.

"Heute vor genau einem Jahr und 13 Tagen ist unsere bezaubernde Alpha-Hündin von uns gegangen", schreibt der 40-Jährige in seiner Story. Weshalb der Vierbeiner starb, ist nicht bekannt.

Bereits im Juli 2025 saß die Trauer um die Hündin noch immer tief. "Der Verlust, unser Alpha Hündin schmerzt einfach noch so sehr, dass es kaum in Worte zu fassen ist und wie heißt es so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte", so Schmidt damals, als er einige Schnappschüsse seiner Hündin teilte.

Er sprach von einer intelligenten, stolzen und wunderschönen Hündin. "Unvergessen und auf ewig im Herzen." Neben all der Trauer möchte Schmidt seinen Fans auch noch eine wichtige Botschaft mitgeben.