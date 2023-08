Danni Büchner überrascht mit neuem Look: "Bist ja nicht mehr wieder zu erkennen"

So sah Daniela Büchner früher aus: Heute ist sie kaum wiederzuerkennen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Auf den Bildern präsentiert sich die Wahl-Mallorquinerin top gestylt und geschminkt von Make-up-Artistin Krissi van der Viven auf einem schwarzen Ledersessel. Zuvor veröffentlichte die Witwe von Ballermann-Star Jens Büchner (†49) noch ein Vorher-Nachher-Reel, um die krasse Verwandlung stärker zu betonen.

Und die kann sich wirklich sehen lassen, denn Danni Büchner sieht auf den ersten Blick ungewohnt anders aus. Den großen Unterschied haben auch ihre Fans bemerkt, die aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen.

"Du bist ja nicht mehr wiederzuerkennen", stellt eine Followerin ganz verdutzt fest. Eine andere schwärmt: "Hab dich gerade gar nicht erkannt. Super gemacht!" Einige sehen sogar die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (40) in der Auswanderin. So schreibt eine Person "Hat was von Sylvie Meis".

Und auch die fünffache Mutter selbst scheint begeistert von ihrem Look. In dem Beitrag richtet sie folgende Worte an ihre Stylistin: "Freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind auf deine Zauberkünste."