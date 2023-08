Das neue Leben von Ex-DSDS-Kandidatin "JeLa J": Karriere geht jetzt trotz Sohn richtig los

Bautzen - Sängerin Lena-Loreen Kürschner (23) alias "JeLa J" strahlt vor Glück. In ihren Armen hält sie ihren größten Schatz: Söhnchen Rio Leevi. Gerade mal süße zehn Wochen alt. Vor allem dank Mama Monika (61) muss die Ex- DSDS -Kandidatin aber nicht auf ihre zweite große Liebe verzichten: die Musik.

Liebevoll hält Sängerin Lena-Loreen Kürschner (23) ihren kleinen Sohn Rio Leevi im Arm. © Holm Helis

Schon am Sonntag steht "JeLa J" als "Acoustic Duo Flow" mit ihrem Mann Florian (32) in Oderwitz auf der Bühne und lädt Kinder zu einer Musikwerkstatt ein.

"Ich liebe meine Familie über alles, aber ich habe während der Schwangerschaft so sehr die Bühne vermisst. Ich muss einfach singen", sprudelt es aus Lena-Loreen heraus, die es auch bei der Castingshow "The Voice" in der Vorrunde versuchte. "Meine Mama begleitet mich zu allen Auftritten und kümmert sich um Rio. Ich habe einfach die beste Mama der Welt. Wir sehen uns oder telefonieren jeden Tag."



Bei "JeLa J" hat sich seit ihren TV-Auftritten viel verändert. "Ich bin von Dresden nach Bautzen gezogen. Und eigentlich möchte ich mal hier bei meinen Eltern in Rietschen wohnen", verrät Lena-Loreen.

Sie sitzt mit Rio im Garten der Eltern, neben einem kleinen Teich, in dem große japanische Kois langsam ihre Runden ziehen. Landleben pur. "Im Grünen soll Rio aufwachsen. Das ist unser Traum."

Erst im Dezember haben Lena-Loreen und Florian standesamtlich in Bautzen geheiratet. "Kirchliche Feier und Trauung holen wir später nach, da müssen wir erst mal ein bisschen Geld ansparen", lacht die Sängerin.