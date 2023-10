Davina Geiss im Kreuzverhör der Fans: Das denkt sie wirklich über Schwester Shania!

Davina Geiss (20) wurde im Mai 2005 im Fürstentum Monaco geboren und spricht mit Englisch, Französisch und Deutsch ganze drei Sprachen fließend. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Die älteste Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58) interagiert in der Regel nur äußerst selten mit ihren rund 475.000 Followern auf der Social-Media-Plattform. Auch auf Kommentare unter ihren Beiträgen reagiert Davina so gut wie nie.

Seit rund zwei Jahren wohnt die gebürtige Monegassin zudem mit ihrer Schwester Shania (19) in einem eigenen Apartment im Herzen des Fürstentums. Hier genießen die beiden ihren Luxus-Lifestyle in vollen Zügen.

Zu sehen ist dies in ihrer eigenen Reality-Show: "Davina & Shania - We Love Monaco"! In den bisher gezeigten zwei Staffeln wurde allerdings auch deutlich, dass es zwischen den beiden Rich Kids nicht immer ganz so harmonisch zugeht.

Im Rahmen der ausschweifenden "Q&A"-Runde wollte es ein Fan genauer wissen und hakte bei Davina nach: "Was denkst du über Shania?" Trotz aller Reibereien in den gemeinsamen vier Wänden hatte die 20-Jährige darauf nur eine Antwort: "Ich liebe sie!"

Das Band zwischen den beiden Schwestern, die seit ihrer frühesten Kindheit gemeinsam für die Familie-Doku "Die Geissens" vor der Kamera stehen, scheint unkaputtbar.