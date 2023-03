Davina Geiss mit neuer Haarfarbe: Plötzlich gleicht sie ihrer Schwester

Monaco – Die Geiss-Schwestern konnte man bis vor kurzem zumindest an ihren unterschiedlichen Haarfarben erkennen. Während Davina (19) als Brünette durch die Welt zog, trug ihre jüngere Schwester Shania (18) die Haare blond. Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet.

Gleich drei Videos mit dem neuen Haarschnitt hat die in Monaco lebende Heranwachsende von sich geteilt.

"Ab jetzt offiziell eine Blondine", schreibt sie über eines der Videos, in dem sie sich zeitgleich mit ihrer neuen Frisur und ihrer alten Haarpracht zeigt. Die Länge scheint geblieben, doch die Veränderung ist deutlich zu erkennen: Die 19-Jährige trägt goldblonde Haare mit hellblonden Strähnchen.

Insbesondere in den zuletzt geposteten Videos zeigt sich vor allem Davina von einer anderen Seite: nämlich von ihrer Blonden. Die älteste Geiss-Tochter scheint sich von ihren hellbraunen Haaren verabschiedet zu haben. Nach ihrer Rückkehr von den Malediven hat die 19-Jährige ganz offensichtlich einen Abstecher zum Friseur gemacht und sich zumindest rein optisch ihrer Schwester angenähert.

Die beiden Millionärs-Töchter halten ihre Fans inzwischen nicht nur bei Instagram auf dem Laufenden, sondern auch bei TikTok. Dort teilen sie kurze Videos von sich und ihrem Luxus-Leben in Monaco.

Bislang trug die älteste Geiss-Tochter ihre Haare eher hellbraun. © Felix Hörhager/dpa

Den Fans scheint die neue Davina zu gefallen. "Noch ungewohnt, aber voll geil", kommentiert ein Fan. "Blond ist besser", erkennt ein weiterer Follower an.

Doch egal, ob nun braun oder blond: Viele ihrer Fans finden, dass der Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (59) beides stünde.

Während sich Töchterchen die Haare färben lässt, haben Mama und Papa die Hände voll zu tun. Aktuell gewöhnen sie sich an ihren neuen Wohnsitz in Dubai. Dort kauften die Selfmade-Millionäre eine Wohnung, die sie in der aktuellen Staffel ihrer TV-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" einrichten.

Von dem ganzen Trubel erholten sie sich für einige Tage auf den Malediven und ließen die Seele baumeln. Von dort ging es schnurstracks zurück nach Dubai - "wieder zurück zum Business", wie es Papa Robert fachmännisch umschreibt.

Doch keine Sorge: Ihrer ersten Wahl-Heimat Monaco bleiben die Millionäre weiterhin treu.