Mega-Deal für Shania und Davina: Geiss-Schwestern zeigen, dass sie "mehr sind als die Töchter von Carmen und Robert"
Saint-Tropez (Frankreich) - Nach dem Laufsteg-Debüt vor rund fünf Wochen folgt der große Werbe-Deal! In Zukunft präsentieren Davina (23) und Shania Geiss (21) Bademode und Beachwear für die Firma Lascana.
"Wir möchten zeigen, dass wir mehr sind als nur die Töchter von Carmen und Robert", verrät die jüngere der beiden Geiss-Schwestern gegenüber "Bild".
Für Davina und Shania sei es wichtig, sich als unabhängige Business-Frauen zu etablieren, eigene Projekte aufzubauen und für ihre Arbeit wahrgenommen zu werden.
Daher sei die Zusammenarbeit mit der Modemarke, für die auch Amira Aly (33) schon vor der Kamera stand, ein wichtiger Schritt.
"Es zeigt, dass Marken uns inzwischen als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen", so die 21-Jährige.
Zumal ihre Eltern die beiden Schwestern immer unterstützt haben ihren eigenen Weg zu gehen. "Dass wir jetzt erstmals für eine große Modemarke außerhalb unseres Familienkosmos arbeiten, fühlt sich besonders an", macht Shania klar.
"Wir sind wahnsinnig dankbar für alles, was wir durch unsere Familie erleben durften, aber gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch selbst etwas aufbauen", ergänzt ihre ältere Schwester.
Davina und Shania Geiss fühlen sich in Bademode und Beachwear pudelwohl
Auch wenn Davina und Shania privilegiert aufgewachsen seien, habe man ihnen auch beigebracht, dass Erfolg nicht vom Kontostand kommen, sondern davon, was man selbst daraus mache.
"Deshalb bedeutet Anerkennung für die eigene Arbeit mir unglaublich viel", verdeutlicht Davina. Ihre Schwester bestätigt: "Geld allein ist nie eine Motivation gewesen."
Für die Geiss-Schwestern sei es viel schöner, wenn ein Projekt funktioniere und man merke, dass die eigene Arbeit wertgeschätzt werde.
"Genau das macht einen am Ende stolz", so Shania, die glaube, dass viele Menschen unterschätzen würden, wie viel Arbeit tatsächlich hinter den Projekten der beiden stecke. "Viele sehen am Ende nur das fertige Ergebnis", erklärt die 21-Jährige.
Und auch in der Bademode und Beachwear fühlen sich die beiden pudelwohl. "Das ist also definitiv keine Mutprobe – vor allem nicht nach unserer Erfahrung, in Lingerie über den Laufsteg zu laufen. Ich glaube, die beste Ausstrahlung hat man immer dann, wenn man sich in seinem Look einfach wohlfühlt", stellt Davina abschließend klar.
Titelfoto: Lascana