Bruce Willis unheilbar erkrankt: Erster öffentlicher Auftritt nach Demenz-Diagnose

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren hat sich Bruce Willis (69) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Von Clemens Grosz

Ausgelassen plaudert Bruce Willis (69) mit einem Polizisten. Es ist das erste Mal seit Langem, dass der Star sich in der Öffentlichkeit zeigte. © Collage: Screenshots/Instagram/@emmahemingwillis Es sind Momente wie diese, die Bruce Willis und seiner Familie Kraft geben. Nachdem der "Stirb langsam"-Star im Februar 2023 öffentlich gemacht hatte, dass er an einer unheilbaren Demenz erkrankt ist, zog sich Bruce Willis aus Hollywood zurück. Der inzwischen 69-Jährige wird wohl nie wieder vor der Kamera stehen, meidet seitdem öffentliche Auftritte. Seine Krankheit (frontotemporale Demenz) schreitet unerbittlich voran. Nun teilte Willis' Ehefrau Emma Heming Willis (46) überraschend ein Video bei Instagram, dass den Hollywood-Veteranen im Gespräch mit Einsatzkräften am Rande der verheerenden Brände von Los Angeles zeigt. Ein sichtbar dankbarer Bruce Willis schüttelt einem Polizisten die Hand, unterhält sich mit dem Mann. Promis & Stars Riccardo Simonetti auf Hochzeitsreise erkrankt: "Fieber, Schmerzen, Halluzinationen" "Wenn er einen Ersthelfer sieht, lässt Bruce keine Gelegenheit aus, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem 'Danke für Ihren Dienst' zu zeigen. Gestern war es nicht anders", schrieb Willis' Ehefrau unter ihren Post vom Donnerstag. Unterlegt ist der in Schwarz-Weiß gehaltene Clip mit der Melodie "Going to California" von Led Zeppelin. Bruce Willis trägt ganz leger ein dunkles Basecap und eine helle Cordjacke. Es wirkt, als wäre er bei sich.

Instagram: Hier dankt Bruce Willis den Einsatzkräften von Los Angeles

Hollywood-Star an frontotemporaler Demenz erkrankt