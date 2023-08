Denise Munding völlig fertig: Notstand auf ihrem Bauernhof, gleich drei Pferde verletzt

Eine Stute hat es laut Denises Schilderung dabei am heftigsten getroffen. Nachdem eine Seite bereits angeschlagen war, sei das Pferd nun vermutlich "extrem krass umgeknickt". "Jetzt ist sie auf beiden Vorderbeinen lahm. (...) Sie hat am Ballen eine Verletzung, die sich jetzt auch entzündet hat."

"Es reicht ja nicht, dass die eine Stute zurzeit lahm geht. Nein, jetzt sind es schon drei Pferde, die was haben", berichtet die Verlobte von Nils Dwortzak ihren rund 77.000 Instagram-Followern in einer Story. Die Sorge um ihre Tiere steht ihr dabei deutlich ins Gesicht geschrieben.

Denise Munding ist in großer Sorge um ihre verletzten Pferde. © Montage: Instagram/Screenshot/Denise Munding

Sie werde die Verletzung der Stute jetzt erst einmal röntgen lassen, erklärt Denise. Erst danach kann entschieden werden, wie es mit dem armen Tier weitergeht.

Grundsätzlich sei die Situation für sie derzeit sehr belastend, "weil mir dieses Pferd unglaublich ans Herz gewachsen ist", gesteht Denise.

In solchen Momenten bereite die Arbeit auf dem Hof, die sie eigentlich so sehr liebt, keinen Spaß mehr. "Es gibt so Tage, an denen wünsche ich mir, dass ich nicht ein Tier hätte."

Andererseits ist Denise, die sich auch während ihrer Schwangerschaft mit Baby Jersey kaum eine Auszeit gegönnt hatte, hart im Nehmen. "Ich will mich nicht beschweren, ich hab mir das so ausgesucht", seufzt sie.

Nun heißt es Daumen drücken, dass sich die schlimmsten Befürchtungen bei der Untersuchung der Stute nicht bestätigen, und das Tier bald (im wahrsten Sinne) wieder auf die Beine kommt und über die Weide galoppieren kann.