Désirée Nick über Claudia Obert: "Permanent alkoholisiert und psychopathisch"

In einem Clip auf Instagram meldete sich Désirée Nick zu Wort und berichtete, den ganzen Tag habe ihr Telefon geklingelt - denn alle Welt habe wissen wollen, was "Frau Nick denn zum Verhalten und zum schnellen Rauswurf von Claudia Obert [...]" sage.

Nachdem die Kabarettistin zuletzt über die Playboy-Pläne von Iris Klein (56) gelästert hatte - "Ich will ja auch nicht die Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen" -, geriet nun Obert in das Visier von Deutschlands spitzester Zunge.

Im vergangenen Jahr machten die beiden TV-Diven sogar noch gemeinsam Werbung für eine Burger-Kette. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Die wahre Claudia Obert sei eine ganz andere: "Fakt ist, dass das Bild, das sie abgegeben hat, wenn sie windschief verlangsamt wie eine Greisin durchs Sommerhaus schleicht, das ist die normale Claudia Obert. Ich kenne sie seit 15 Jahren."

Die Champagner-Claudia, als die sich diese vor der Kamera inszeniere, sei lediglich eine Rolle, die Obert "gerade mal für zwei bis drei Stunden" durchhalte.

Doch die Podcasterin war noch nicht am Ende ihrer Läster-Attacke angekommen: "Das ist wie ein Trip für sie, wie eine Spritze, die sie sich in die Vene jagt. Und danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte, stiert vor sich hin wie in der Psychiatrie, da fehlt dann wirklich nur noch der weiße Kittel auf der Station."

Heftige Worte, auf die Claudia Obert bislang noch nicht reagiert hat. Freundinnen werden Obert und Nick in diesem Leben wohl nicht mehr.