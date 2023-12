Désirée Nick und Matthias Mangiapane zerlegen "Promi Big Brother"-Kandidaten: "Staffel der Trägheit"

Désirée Nick (67) betreibt den Podcast "Golden Gossip Girl". © Georg Wendt/dpa

Zu Beginn des Gesprächs erkundigt sich La Nick bei ihrem Gast, ob er mit dem Ergebnis der diesjährigen Staffel des TV-Knasts zufrieden sei.

Die Antwort des aufbrausenden "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten fällt eindeutig aus: "Reflektierend gesehen war es eine Zeit, die ich nicht mehr erleben möchte, weil ich der einzige Mensch im Container war, der für Entertainment, Spaß und Unterhaltung gesorgt hat."

Der Trash-TV-Star lässt dabei kein gutes Haar an Yeliz Koc (30): "Eine Siegerin, die da ihre Zeit absitzt, die eine Flutsche zieht, in dem Alter - die Frau ist über zehn Jahre jünger als ich - und könnte mit dem Verhalten meine Urgroßmutter sein." Sie habe seiner Ansicht nach in dem Format nichts gezeigt und geleistet.

Die Gastgeberin fasst ihre Sicht der Dinge punktgenau zusammen und bringt an: "Es war die Staffel der Trägheit. Sie war da nicht die Einzige." So nahm sich die Autorin auch Peter Klein (56) zur Brust, "der dann auch einfach mal 25 Millionen Frauen gedisst hat, weil: Mit einer Alten ab 50 kann man nichts mehr anfangen."

Die Rechnung können in ihren Augen "angesichts der jungen Mädels, die da wie sediert auf der Couch vor sich hin vegetierten" nicht aufgehen.