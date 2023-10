Zickenkrieg beim Diven-Talk: Verona Pooth lässt Désirée Nick einfach sitzen

Berlin - Eigentlich sollte es ein eloquentes Gespräch zwischen zwei reifen Damen werden, doch am Ende ist eine Podcast-Verabredung zwischen Désirée Nick (67) und Verona Pooth (55) in einen echten Zickenkrieg ausgeartet.

Désirée Nick (67) hat bei Instagram ihre Promi-Kollegin Verona Pooth scharf kritisiert, weil die eine gemeinsame Podcast-Episode einfach abgebrochen hat. © Gerald Matzka/dpa

Die beiden Promi-Damen trafen sich im Chalet von La Nick, um eine Episode ihrer jeweiligen Sendungen "Golden Gossip Girl" und Pooths neuem bislang unveröffentlichten Podcast aufzunehmen.

Nachdem Veronas Beitrag erfolgreich abgeschlossen war, sollte Désirées "Podcast mit dem G-Spott", so der Untertitel, folgen. Deutschlands spitzeste Zunge setzte also zu ihrem obligatorischen äußerst ausführlichen und ironischen Prolog an, in dem der Gast vorgestellt wird.

Doch als sie schließlich mit dem knapp dreiminütigen Monolog fertig war, brach Verona plötzlich ab. "So, jetzt muss ich einmal für kleine Mädchen", verkündete die Brünette, bevor sie aufs Klo verschwand. Anschließend führte sie dort einige Telefonate, wie Nick bei Instagram berichtete.

Als sie fertig war, machte die 55-Jährige ihrer Gastgeberin wütende Vorwürfe, dass ihre Einleitung viel zu lang und vom Wortlaut teilweise unangebracht sei. "Da hat sich wohl jemand nicht auf das Gespräch vorbereitet", stellte wiederum die 67-Jährige fest, denn das sei nun einmal ihr Stil.



Daraufhin war Pooth "tödlich beleidigt, wurde sehr garstig [...] und ist dann gegangen, hat mir eigentlich den Stinkefinger gezeigt!", schilderte die blonde Diva die Situation. Die abgebrochene Folge hat sie unter dem Titel "Der kürzeste Podcast der Welt" übrigens trotzdem hochgeladen.