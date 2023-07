Deutscher Fitness-Star stirbt mit nur 30 Jahren: Hinterbliebene und Fans mit rührender Geste

Der Tod von Joesthetics war ein gewaltiger Schlag für die Fitness-Szene. Mit dieser Aktion wollen Freunde und Fans ihren Helden gebührend verabschieden.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Thailand - Sein Tod traf die Fitness-Community ins Mark: Am 1. Juli verstarb Joesthetics (†30) im Alter von nur 30 Jahren an den Folgen eines Aneurysmas. Um den reichweitenstärksten deutschen Fitness-Influencer gebührend zu verabschieden, stellten Hinterbliebene und Fans eine rührende Aktion auf die Beine.

Johannes Lindner (†30), der den meisten als "Joesthetics" bekannt war, starb am 1. Juli dieses Jahres an den Folgen eines Aneurysmas. © Instagram/joesthetics Am kommenden Montag soll im Haus- und Hof-Fitnessstudio, dem Muscle Factory Gym im thailändischen Pattaya, eine Gedenkfeier zu Ehren von Johannes Lindner, wie der gefeierte Muskelstar mit bürgerlichem Namen hieß, abgehalten werden. Hierzu luden enge Freunde, wie die Bodybuilder Noel Deyzel (38) und Sebastian Maschberger (30) und auch seine Partnerin Nicha. Ab 18 Uhr thailändischer Zeit soll es Fans und Freunden schließlich möglich sein, Blumen niederzulegen und in Gemeinschaft angemessen um ihren Kameraden und/oder ihr Idol zu trauern. Derweil kündigte Nicha, die in den Tagen nach Joesthetics Tod immer wieder privatere Aufnahmen und Chatverläufe der beiden auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, in einem Beitrag an, das Vermächtnis ihres verstorbenen Partners möglichst in seinem Sinne weiterzuführen und der Welt "Ihren" Jo näherzubringen. Promis & Stars Stabiler Hüftschwung! Robert Lewandowski lässt mit seiner Frau das Parkett glühen Derweil versuchen sich zahlreiche Fans des verstorbenen Fitness-Gurus daran, eine weitere dauerhafte Erinnerung an ihren Wegbereiter in den sozialen Medien zu etablieren. Unter dem Hashtag "#joestheticpose" fanden sich bereits einige Postings, die die markante Pose des gebürtigen Bayern nachahmten.

