Diane Kruger stellt neuen Horror-Film vor: "Nicht etwas, was man jeden Tag sieht!"

Hamburg - Bereits zum zweiten Mal war Diane Kruger (48) am Donnerstag (Star-)Gast beim Filmfest Hamburg . War sie 2022 noch Überraschungsgast bei der Premiere von " Rheingold ", stellte sie dieses Mal ihren neuen Body-Horror-Film vor: "The Shrouds (dt. die Leichentücher)" von Regielegende David Cronenberg (81), der Deutschlandpremiere feierte.

Diane Kruger (48) am Donnerstag bei der Deutschlandpremiere ihres neuen Films "The Shrouds" auf dem Filmfest Hamburg: "Für mich ist es ein Film über Trauer und dass man, auch wenn das Leben weitergeht, die verstorbene Person weiterhin überall sieht." © Tag24/Madita Eggers

Bei dem Rollenangebot habe sie vor Freude geschrien, wie sie im Nachgespräch verriet: "Ich liebe David-Cronenberg-Filme, ich bin mit ihm aufgewachsen!" Jetzt Teil seines vielleicht letzten Films zu sein, sei etwas "ganz besonderes".

Ausschlaggebend für ihre Zusage sei zudem der persönliche Bezug des Regisseurs zu seinem jüngsten Werk gewesen: Mit "The Shrouds" verarbeitet David Cronenberg den Verlust seiner Ehefrau, mit der er 43 Jahre verheiratet war.

"Jemanden auf eine so persönliche Reise zu begleiten und Menschen, die in seinem Leben wirklich existiert haben, interpretieren zu dürfen, [...] bedeutet mir echt viel", so Kruger, die die Zusammenarbeit als "ein Highlight meiner Karriere" bezeichnete.

Auch wenn sie noch nie so viel Nacktheit in einem Film gezeigt habe wie in diesem – was ihr nach eigenen Angaben nicht leicht fiel. "Es ist nie einfach, nackt vor der Kamera zu sein und noch weniger, wenn man emotionale Szenen, die mit Krankheit verbunden sind, zu spielen hat."

Der Film handelt von dem ehemaligen Filmemacher Karsh (Vincent Cassel), der getrieben von der Trauer um seine an Krebs gestorbene Ehefrau (Diane Kruger) eine Software entwickelt hat, die es den Hinterbliebenen ermöglicht, den Verwesungsprozess unter der Erde live am Bildschirm zu verfolgen. Als die speziellen Gräber jedoch geschändet werden, beginnt eine von Verschwörungstheorien gespickte Suche nach den Tätern.