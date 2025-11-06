Wieso soll Giulia mit Verena abrechnen? "Saß im Regen, hab eine geraucht, da kam es mir"
Berlin/München - Mehr als zwei Jahrzehnte waren Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44) befreundet, hatten zuletzt aber zwölf Jahre keinen Kontakt. Jetzt treffen sie im neuen TV-Format "Die Abrechnung" wieder aufeinander - und wissen gar nicht, wieso.
"Die Sendung war für Verena und mich wahnsinnig tief. Es ist sehr, sehr emotional. Und es wird sooo schlimm", verrät Giulia TAG24 auf einem Event anlässlich der Show-Premiere. "Im Gegensatz zu den anderen hatten wir wirklich eine Freundschaft, wir arbeiten dort 20 Jahre auf."
Die DJane musste sich mit ihrer unfreiwilligen Teampartnerin die Frage stellen, wo die Freundschaft damals die Basis verloren hatte.
Denn jahrelang waren die Münchnerinnen ganz dicke miteinander.
"Während der Sendung habe ich es für mich herausgefunden", spoilert Giulia ein wenig. "Es hat ein paar Tage gedauert. Dann saß ich draußen allein im Regen, hab eine geraucht, da kam es mir."
Giulia Siegel zu Verena Kerth: "In mein Herz kommst du nicht mehr rein"
Sie habe sich jahrelang in eine devote Position begeben, sich klein gemacht, was in einer Freundschaft toxisch sein könne. "Heute können wir ein Glas trinken, eine rauchen, aber in mein Herz kommst du nicht mehr rein. Das habe ich durch die Sendung gelernt."
Verena übrigens lässt sich nicht so leicht in die Karten schauen, sagt lediglich, dass es sie schlimmer hätte treffen können. Zwar nennt sie keinen Namen, man kann aber davon ausgehen, dass damit Claudia Effenberg (60) gemeint sein könnte.
Die 44-Jährige über die Anfrage von ProSieben: "Chapeau, die haben einen gelockt: Du bist in Deutschland, musst nicht weit reisen, hast ein Dach über dem Kopf und immer was zu essen und zu trinken, dir wird es an nichts fehlen und du bist die Erste in einem brandneuen Format. Ich wusste nicht, wie die Sendung heißt, wer mit dabei ist – ich wusste gar nix."
Ob die Münchnerinnen trotz des viele Jahren zurückliegenden Streits ein gutes Team bilden und wie ihr Aufeinandertreffen verläuft, könnt Ihr Euch ab Donnerstag (6. November, 20.15 Uhr) bei ProSieben und Joyn anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Svenja Blobel ; TAG24