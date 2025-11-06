Wieso soll Giulia mit Verena abrechnen? "Saß im Regen, hab eine geraucht, da kam es mir"

Die Abrechnung (ProSieben & Joyn): Giulia Siegel und Verena Kerth treffen aufeinander - und wissen gar nicht, wieso.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Berlin/München - Mehr als zwei Jahrzehnte waren Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44) befreundet, hatten zuletzt aber zwölf Jahre keinen Kontakt. Jetzt treffen sie im neuen TV-Format "Die Abrechnung" wieder aufeinander - und wissen gar nicht, wieso.

Müssen bei "Die Abrechnung" ein Team bilden: Giulia Siegel (50, l.) und Verena Kerth (44). © Bildmontage: Joyn/Svenja Blobel ; TAG24 "Die Sendung war für Verena und mich wahnsinnig tief. Es ist sehr, sehr emotional. Und es wird sooo schlimm", verrät Giulia TAG24 auf einem Event anlässlich der Show-Premiere. "Im Gegensatz zu den anderen hatten wir wirklich eine Freundschaft, wir arbeiten dort 20 Jahre auf." Die DJane musste sich mit ihrer unfreiwilligen Teampartnerin die Frage stellen, wo die Freundschaft damals die Basis verloren hatte. Denn jahrelang waren die Münchnerinnen ganz dicke miteinander. "Während der Sendung habe ich es für mich herausgefunden", spoilert Giulia ein wenig. "Es hat ein paar Tage gedauert. Dann saß ich draußen allein im Regen, hab eine geraucht, da kam es mir."

Giulia Siegel zu Verena Kerth: "In mein Herz kommst du nicht mehr rein"