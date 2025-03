Diego Pooth bei "Let's Dance": So findet sein Bruder Rocco die Teilnahme

Franjo (55) und Verona Pooth (56) mit ihrem jüngsten Sohn Rocco (13). © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Der jüngste Sprössling von Verona (56) und Franjo Pooth (55) scheint extrem stolz auf seinen Bruder zu sein. Alleine, dass Diego sechs von sieben Tagen zum Training gehe, finde er mega.

"Am Ende lohnt sich das dann auch. Er tanzt dann wie die Eins. Also besser geht gar nicht", gibt der 13-Jährige gegenüber RTL am Rande der Premiere des Musicals "Mrs. Doubtfire" preis.

Allerdings bringt das viele Training auch das eine oder andere Problem mit sich. "Er ist nur im Studio halt. Er trainiert den ganzen Tag zehn Stunden und wir sehen ihn eigentlich kaum", verrät Papa Franjo.

Doch bisher scheint sich das harte Programm ausgezahlt zu haben. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) überzeugt Diego die "Let's Dance"-Jury um Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) und auch die zahlreichen Fans der RTL-Unterhaltungsshow.

Und das, obwohl der 21-Jährige immer wieder mit Komplikationen zu kämpfen habe, wie er zuletzt mitgeteilt hat. Dennoch trainiere das Paar bis zum Umfallen, um sich am Ende den Titel "Dancing Star" ergattern zu können.